Никогда не сливайте это в раковину и унитаз: какие привычки губят вашу сантехнику

Краска

Выливание краски в канализацию кажется простым способом избавиться от остатков красящих материалов, но это может привести к серьезным последствиям. Краска содержит химические вещества, которые вызывают коррозию металлических труб и могут повредить фильтрационные системы.

Важно утилизировать краску в соответствии с правилами, указанными на упаковке, чтобы избежать загрязнения воды и поломок сантехники. Правильное удаление краски помогает сохранить систему водоотведения в надлежащем состоянии.

Лучше не рисковать и использовать специальные пункты приема для опасных отходов.

Смазки, жиры и масла

Многие привыкли выливать масла, жиры или смазки в раковину после приготовления пищи, но эти вещества могут вызвать серьезные проблемы. Они затвердевают внутри труб и вызывают образование засоров, которые трудно ликвидировать.

Повышенная концентрация жиров в системе водоотведения может вызвать не только загрязнение, но и поломку фильтров или насосов. Чтобы избежать таких проблем, нужно выбрасывать остатки масла в мусорку или собирать их в специальные контейнеры для утилизации.

Сливать жирные отходы в канализацию - это не только нарушение санитарных норм, но и вред для сантехнической системы.

Волокнистые овощи

Некоторые овощи, например, сельдерей, лук или кукурузная шелуха, могут стать причиной серьезных засоров в канализационных трубах. Их волокна, которые не растворяются в воде, могут запутаться в водоотводе, затрудняя движение воды и вызывая засоры.

Поэтому лучше не сливать эти продукты в раковину, а выбрасывать их в мусорник или использовать для компоста. Нельзя забывать, что даже органические отходы могут стать причиной загрязнения канализационной системы.

Раковина или унитаз - это не мусорка (фото: Freepik.com)

Крахмалистые продукты

Продукты, содержащие крахмал, такие как картофель, макароны или рис, могут нанести большой вред, если попадают в канализацию. Они, разбухая в воде, образуют липкую массу, которая быстро блокирует трубы. Это может привести к загрязнению и даже к полным засорам, что требует дорогостоящего ремонта.

Чтобы избежать таких ситуаций, не сливайте крахмальные отходы в раковину. Вместо этого их следует выбрасывать в мусорку или отправлять на компост.

Бытовая химия

Выливать бытовую химию, например, моющие или чистящие средства, в канализацию - это очень вредно не только для сантехники, но и для окружающей среды.

Химические вещества могут повредить трубы, вызвать коррозию и загрязнить воду. Большинство чистящих средств имеют агрессивные компоненты, которые вызывают не только разрушение материалов труб, но и угрозу для природы.

Поэтому лучше утилизировать бытовую химию в соответствии с правилами и не сливать ее в канализацию. Это позволит сохранить сантехнику в рабочем состоянии и не нанести вред окружающей среде.

Кофейная гуща

Выливать кофейную гущу в раковину - это плохая привычка, от которой стоит избавиться. Гуща может накапливаться в трубах, образуя засоры, которые трудно устранить даже с помощью специальных средств.

Если это случится, придется вызывать сантехника, что повлечет дополнительные расходы. Вместо того чтобы сливать кофейную гущу в раковину, лучше выбрасывать ее в мусорку или компостировать. Такой подход поможет предотвратить засорение труб и сохранит вашу сантехнику в надлежащем состоянии.

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