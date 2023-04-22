Ніколи не зберігайте ці речі на вішаку, якщо не хочете їх зіпсувати

Не всі речі варто зберігати на вішаку, адже деякий одяг може розтягуватись від цього і, відповідно, втрачати свій вигляд, або й взагалі псуватись.
Про те, які речі не можна зберігати на вішаку, розповідаємо у матеріалі нижче.
Такого типу одяг може розтягнутись під впливом власної ваги, якщо його зберігати на вішаку. Так за кілька місяців сукня втратить свій вигляд - вона розтягнеться. Важкі в'язані моделі светрів або сукні, оздоблені паєтками й бісером чи іншим подібним декором краще скласти і зберігати на полицях у шафі.
Із важкими светрами подібна ситуація, що й із в'язаними сукнями. Такий одяг також під власною вагою на плічках швидко втратить форму. Іноді її можна повернути пранням, але це у випадках, коли деформація зовсім незначна.
Втім не варто ризикувати й краще скласти важкі светри і трикотажні речі та зберігати на полицях. Так вони не зіпсуються, головне стежте, аби не завелася міль - вона особливо любить шерстяний одяг.
Спершу може видатись, що вішак є ідеальним варіантом для зберігання шарфів, адже так вони не мнуться. Однак їх краще тримати у скрученому вигляді у шафі, якщо не йдеться про шовкові моделі.
Якщо ви дбайливо скрутите шарфи "рулонами", то вони також не сильно зімнуться під час зберігання.
Найчастіше спортивний одяг виготовляють з еластичних тканин, а вони здатні втрачати форму, якщо тривалий час висять. Тому їх також краще зберігати складеними на окремій поличці шафи.
Раніше ми розповідали про те, через які помилки під час прання одяг залишається брудним і жорстким.
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