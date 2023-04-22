Никогда не храните эти вещи на вешалке, если не хотите их испортить

Не все вещи следует хранить на вешалке, ведь некоторая одежда может растягиваться от этого и, соответственно, терять свой вид или вообще портиться.
О том, какие вещи нельзя хранить на вешалке, рассказываем в материале ниже .
Такого типа одежда может растянуться под влиянием собственного веса, если ее хранить на вешалке. Так через несколько месяцев платье потеряет свой вид - оно растянется. Тяжелые вязаные модели или платья, украшенные пайетками и бисером или другим подобным декором лучше сложить и хранить на полках в шкафу.
С тяжелыми свитерами похожая ситуация, что и с вязаными платьями. Такая одежда также под собственным весом на плечиках быстро потеряет форму. Иногда ее можно вернуть стиркой, но это в случаях, когда деформация совсем незначительна.
Впрочем, не стоит рисковать и лучше сложить тяжелые свитера и трикотажные вещи и хранить на полках. Так они не испортятся, главное следите, чтобы не завелась моль - она особенно любит шерстяную одежду.
Сначала может показаться, что вешалка является идеальным вариантом для хранения шарфов, ведь так они не мнутся. Однако их лучше держать в скрученном виде в шкафу, если речь не идет о шелковых моделях.
Если вы бережно скрутите шарфы "рулонами", то они тоже не сильно сомкнутся во время хранения.
Чаще спортивную одежду изготавливают из эластичных тканей, а они способны терять форму, если будут долго висеть. Поэтому их также лучше хранить сложенными на отдельной полке шкафа.
Ранее мы рассказывали о том, из-за каких ошибок во время стирки одежда остается грязной и жесткой.
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