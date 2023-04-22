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Никогда не храните эти вещи на вешалке, если не хотите их испортить

Какие вещи нельзя хранить на вешалке (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Не все вещи следует хранить на вешалке, ведь некоторая одежда может растягиваться от этого и, соответственно, терять свой вид или вообще портиться.

О том, какие вещи нельзя хранить на вешалке, рассказываем в материале ниже .

Платья-свитера и тяжелые платья

Такого типа одежда может растянуться под влиянием собственного веса, если ее хранить на вешалке. Так через несколько месяцев платье потеряет свой вид - оно растянется. Тяжелые вязаные модели или платья, украшенные пайетками и бисером или другим подобным декором лучше сложить и хранить на полках в шкафу.

Тяжелые свитера и трикотаж

С тяжелыми свитерами похожая ситуация, что и с вязаными платьями. Такая одежда также под собственным весом на плечиках быстро потеряет форму. Иногда ее можно вернуть стиркой, но это в случаях, когда деформация совсем незначительна.

Впрочем, не стоит рисковать и лучше сложить тяжелые свитера и трикотажные вещи и хранить на полках. Так они не испортятся, главное следите, чтобы не завелась моль - она особенно любит шерстяную одежду.

Шарфы

Сначала может показаться, что вешалка является идеальным вариантом для хранения шарфов, ведь так они не мнутся. Однако их лучше держать в скрученном виде в шкафу, если речь не идет о шелковых моделях.

Если вы бережно скрутите шарфы "рулонами", то они тоже не сильно сомкнутся во время хранения.

Одежда для спорта

Чаще спортивную одежду изготавливают из эластичных тканей, а они способны терять форму, если будут долго висеть. Поэтому их также лучше хранить сложенными на отдельной полке шкафа.

Ранее мы рассказывали о том, из-за каких ошибок во время стирки одежда остается грязной и жесткой.

Читайте также о том, какие 6 вещей нельзя чистить содой, чтобы не повредить их.

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