Ніколи не зберігайте так олію на кухні: доведеться викинути всю пляшку

Де не можна зберігати

Олія є важливим інгредієнтом багатьох страв. Однак виявляється, що не кожне місце підходить для зберігання пляшки цієї рідини.

Відкривши пляшку, усі ставлять олію на кухонну плиту. Це місце найчастіше вибирають тому, що воно дозволяє вільно використовувати цей продукт під час приготування їжі.

Кухонна стійка - найгірше місце для зберігання масла. Це пов'язано з тим, що рослинні олії "чутливі" до світла і високої температури. Також не залишайте олію в шафі, яка розташована над газовою плитою або духовкою.

При неправильному зберіганні якість продукту може знизитись і його доведеться просто викинути.

Як зберігати олію

Щоб запобігти окисленню олій, їх найкраще зберігати у склі й бажано темному. Окрім кисню олії бояться сонячного світла, тому сині, зелені і коричневі скляні пляшки найкраще підійдуть для зберігання. До того ж вони часто мають герметичні кришки чи ковпачки.

Крім того, не забувайте зберігати олії відповідно до терміну придатності. Спробуйте використати старі запаси, перш ніж відкривати нові пляшки, щоб довше зберегти їх свіжість і якість.

Залежно від олії, термін придатності може коливатися від 3 до 6 місяців. Тому варто відразу ознайомитися з інструкцією виробника і чітко її дотримуватися.

Після того, як ви відкрили пляшку, найкраща температура для соняшникової олії в межах 20-25 градусів. Варто пам’ятати, що така олія не любить сонячного світла та кисню, тому щільно закривайте і ховайте в темне місце якомога далі від плити та духовки.

Яка олія корисніша

Оливкова олія

Вона відрізняється високою термостійкістю. В ній речовини не окислюються, тому набагато краще зберігають свої корисні властивості під час нагрівання.

У кулінарії оливкова олія застосовують для салатів і для приготування таких страв, які не передбачають нагрівання масла вище 180 °С.

Авокадова олія

Така олія відрізняється високим рівнем горіння. Також у ній багато полінасичених кислот.

Кокосова олія

Складається з великої кількості насичених кислот. Зокрема, в ній можна знайти лауринову кислоту, тому добре засвоюється організмом.

Соняшникова олія

Це джерело лецитину. Ця речовина допомагає формувати нервову систему дитини, а в дорослому віці підтримує активність і ясність розуму. Також лецитин допомагає відновити сили при анемії і стресах. Універсальне масло, годиться і для салатів, і для смаження.