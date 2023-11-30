Никогда не храните так масло на кухне: придется выбросить всю бутылку

Где нельзя хранить

Масло является важным ингредиентом многих блюд. Однако оказывается, что не каждое место подходит для хранения бутылки этой жидкости.

Открыв бутылку, все ставят растительное масло на кухонную плиту. Это место чаще выбирают потому, что оно позволяет свободно использовать этот продукт при приготовлении пищи.

Кухонная стойка - самое худшее место для хранения масла. Это связано с тем, что растительные масла "чувствительны" к свету и высокой температуре. Также не оставляйте масло в шкафу, расположенном над газовой плитой или духовкой.

При неправильном хранении качество продукта может снизиться и его придется просто выбросить.

Как хранить масло

Чтобы предотвратить окисление масел, их лучше хранить в стекле и желательно темном. Кроме кислорода масла боятся солнечного света, поэтому синие, зеленые и коричневые стеклянные бутылки лучше всего подойдут для хранения. К тому же у них часто есть герметичные крышки или колпачки.

Кроме того, не забывайте хранить масла в соответствии со сроком годности. Попытайтесь использовать старые запасы, прежде чем открывать новые бутылки, чтобы дольше сохранить их свежесть и качество.

В зависимости от масла срок годности может колебаться от 3 до 6 месяцев. Поэтому следует сразу ознакомиться с инструкцией производителя и четко ее соблюдать.

После того как вы открыли бутылку, лучшая температура для подсолнечного масла в пределах 20-25 градусов. Следует помнить, что такое масло не любит солнечного света и кислорода, поэтому плотно закрывайте и прячьте в темное место подальше от плиты и духовки.

Какое масло полезнее

Оливковое масло

Она отличается высокой термостойкостью. В нем вещества не окисляются, поэтому гораздо лучше сохраняют свои полезные свойства во время нагревания.

В кулинарии оливковое масло применяют для салатов и для приготовления таких блюд, не предполагающих нагрева масла выше 180 °С.

Авокадовое масло

Такое масло отличается высоким уровнем горения. Также в нем много полинасыщенных кислот.

Кокосовое масло

Состоит из большого количества насыщенных кислот. В частности, в нем можно обнаружить лауриновую кислоту, поэтому хорошо усваивается организмом.

Подсолнечное масло

Это источник лецитина. Это вещество помогает формировать нервную систему ребенка, а во взрослом возрасте поддерживает активность и ясность ума. Также лецитин помогает восстановить силы при анемии и стрессах. Универсальное масло годится и для салатов, и для жарки.