Ніколи не зберігайте готові макарони в холодильнику більше за цей термін

Пасту (або макарони) люблять дуже багато, деякі навіть думають, що приготовлена страва на другий день смачніша. Чи так це?
Експерти видання Sante Plus повідомили, скільки спагетті можна зберігати у холодильнику після приготування.
Любителі італійської кухні завжди раді скуштувати гарну пасту у ресторані. Але найчастіше це також дуже поширена страва, яку швидко готують удома.
Проблема з варінням спагетті вдома полягає в тому, що дозування ніколи не буває ідеальним. Багато людей варять іноді більше макаронів, ніж можуть з'їсти.
Багато хто з нас ставить залишки їжі в герметичний контейнер і зберігає спагетті в холодильнику. Наступного дня їх можна дістати та розігріти у мікрохвильовій печі.
Насправді термін придатності багато в чому залежить від того, як були виготовлені макарони. Наприклад, свіжа домашня паста зберігається 4 або 5 днів, а паста, замовлена через доставку, не повинна лежати більше 2 днів.
Наприклад, лазанню можна зберігати у холодильнику 5 днів, не боячись, що вона зіпсується. Що стосується безглютенової пасти або спагетті на основі сочевиці, їх можна приготувати і зберігати в холодильнику протягом 4 днів. Іншими словами, хоч і охолоджені, приготовлені макарони можуть залишатися в холодильнику протягом декількох днів, не псуючись, але майте на увазі, що вони можуть зіпсуватися через тиждень.
На щастя, є простий спосіб перевірити , чи придатні макарони до вживання.
Ви повинні уважно поспостерігати і понюхати їх: якщо ви помітили, що ваші спагетті мають досить підозрілий темний колір і різкий запах, що досить відштовхує, пора їх викидати.
Якщо макарони стають липкими на дотик, це очевидна ознака того, що вони більше не їстівні.
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