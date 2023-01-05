Ніколи не зберігайте готові макарони в холодильнику більше за цей термін

Через скільки днів макарони псуються у холодильнику?

Любителі італійської кухні завжди раді скуштувати гарну пасту у ресторані. Але найчастіше це також дуже поширена страва, яку швидко готують удома.



Проблема з варінням спагетті вдома полягає в тому, що дозування ніколи не буває ідеальним. Багато людей варять іноді більше макаронів, ніж можуть з'їсти.



Багато хто з нас ставить залишки їжі в герметичний контейнер і зберігає спагетті в холодильнику. Наступного дня їх можна дістати та розігріти у мікрохвильовій печі.

Насправді термін придатності багато в чому залежить від того, як були виготовлені макарони. Наприклад, свіжа домашня паста зберігається 4 або 5 днів, а паста, замовлена через доставку, не повинна лежати більше 2 днів.

Як дізнатися, чи можна їсти макарони?

Наприклад, лазанню можна зберігати у холодильнику 5 днів, не боячись, що вона зіпсується. Що стосується безглютенової пасти або спагетті на основі сочевиці, їх можна приготувати і зберігати в холодильнику протягом 4 днів. Іншими словами, хоч і охолоджені, приготовлені макарони можуть залишатися в холодильнику протягом декількох днів, не псуючись, але майте на увазі, що вони можуть зіпсуватися через тиждень.

На щастя, є простий спосіб перевірити , чи придатні макарони до вживання.

Ви повинні уважно поспостерігати і понюхати їх: якщо ви помітили, що ваші спагетті мають досить підозрілий темний колір і різкий запах, що досить відштовхує, пора їх викидати.

Якщо макарони стають липкими на дотик, це очевидна ознака того, що вони більше не їстівні.