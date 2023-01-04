Як зберегти хліб свіжим до трьох тижнів: неймовірно прості лайфхаки

Зберегти хліб свіжим та уникнути цвілі – проблема дуже багатьох людей. Зазвичай будь-який вид хліба зберігається трохи більше ніж 5-7 днів, а потім він стає непридатним для їжі.

У виданні Express зібрали поради спеціалістів, які дозволять зберегти хліб свіжим до трьох тижнів.

Стебло селери

Експерт зі споживчих товарів Том Черч рекомендує в пакет із хлібом помістити стебло селери - це захистить його від плісняви.

"Якщо ви коли-небудь відкривали буханець хліба, щоб зробити сендвіч, і виявляли, що він запліснів, подумайте про те, щоб покласти в пакет для хліба гілочку селери. Це може здатися дивним, але хліб вбере вологу, яку забезпечує селера, і залишиться свіжим", - наголосив експерт.

Таким чином до стандартного зберігання хліба можна буде додати +7 днів. Він не черствітиме і не пліснявітиме.

Зберігайте у холодильнику

У спільноті Frakking Creations поділилися власним лайфхаком, який дозволить зберігати хліб три тижні свіжим та без цвілі.

В оригінальному пакеті, у якому хліб продається, потрібно зробити невеликі отвори для виходу вологи. Інакше хліб конденсуватиметься і це викличе швидке зростання плісняви.

Отвори можна зробити ножицями й зробити невеликі надрізи навколо верхньої частини пакета. Ще кілька отворів зробіть унизу.

"Коли ви робите невеликі надрізи в пакеті, хліб повільно висихатиме, тому ви можете регулювати кількість отворів, щоб він не висихав занадто сильно або пліснявів", - кажуть експерти.

Щоб хліб зберігався досить довго – помістіть його в такому пакеті у холодильник. Це збільшить термін зберігання до трьох тижнів.

Герметичний контейнер

Блогер Кері у своєму TikTok рекомендує використовувати для хліба герметичний контейнер. Кришка з силіконовим ущільненням запобігає попаданню вологи.

Заморожування

Ще одну пораду дала керівниця відділу харчування Джилл Чарльтон – вона радить хліб заморозити. Можна це зробити з цілим буханцем, а можна розділити його на частини.

Важливо стежити за тим, щоб у морозильній камері була досить низька температура, а хліб не торкався стінок.

"Більшість видів хліба можна заморозити на строк до трьох місяців. Нарізаний хліб розморожується досить швидко і можна завжди мати свіжий хліб прямо під руками. А для грінок його можна навіть не розморожувати", - рекомендує вона.

Будь-який хліб, який ви плануєте заморозити, варто загорнути у подвійне пакування, щоб зберегти свіжий смак. А можна загорнути у харчову плівку, потім у фольгу, а потім знову у плівку. Не забудьте про наклейку з датою заморожування. Такий хліб зберігати більш як 6 місяців не рекомендується.