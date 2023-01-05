Никогда не храните готовые макароны в холодильнике больше этого срока

Через сколько дней макароны портятся в холодильнике?

Любители итальянской кухни всегда рады попробовать хорошую пасту в ресторане. Но чаще всего это также очень распространенное блюдо, которое быстро готовят дома.



Проблема с варкой спагетти дома заключается в том, что дозировка никогда не бывает идеальной. Многие люди варят иногда больше макарон, чем могут съесть.



Многие из нас ставят остатки еды в герметичный контейнер и хранят спагетти в холодильнике. На следующий день их можно достать и разогреть в микроволновке.

На самом деле срок годности во многом зависит от того, как были приготовлены макароны. Например, свежая домашняя паста хранится 4 или 5 дней, а паста, заказанная через доставку не должна лежать более 2 дней.

Как узнать, можно ли есть макароны?

Например, лазанью можно хранить в холодильнике 5 дней, не боясь, что она испортится. Что касается безглютеновой пасты или спагетти на основе чечевицы, то их можно приготовить и хранить в холодильнике в течение 4 дней. Другими словами, хотя и охлажденные, приготовленные макароны могут оставаться в холодильнике в течение нескольких дней, не портясь, но имейте в виду, что они также могут испортиться через неделю.

К счастью, есть простой способ проверить, пригодны ли макароны к употреблению.

Вы должны внимательно понаблюдать и понюхать их: если вы заметили, что ваши спагетти имеют довольно подозрительный темный цвет и довольно отталкивающий резкий запах, пора их выбрасывать.

Если макароны становятся липкими на ощупь, это явный признак того, что они больше не съедобны.