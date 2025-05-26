Ніколи не залишайте в цьому місці свої зубні щітки: ось чим це вам зашкодить

Де не можна зберігати щітку

Рекомендується чистити зуби принаймні двічі на день, щоб уникнути таких проблем, як карієс та захворювання ясен. Це важлива частина щоденного життя, але ви також можете несвідомо наражати себе на небезпеку.

Експерт Браян Товард пояснив, що зберігати зубну щітку поруч з унітазом - це поширена помилка, яку роблять багато людей. Щоб уникнути цього, варто тримати зубні щітки принаймні на відстані одного метра від унітазу. Це пояснюється тим, що вони можуть забруднитися "хімією" від унітазу під час змивання.

"Ваша зубна щітка потрапляє прямо в рот, тому її слід зберігати щонайменше за метр від туалету та в ідеалі з кришкою, особливо у спільних ванних кімнатах. Якщо її залишити занадто близько, вона може забруднитися туалетним спреєм, який може містити бактерії, такі як кишкова паличка. Це може призвести до кишкової інфекції та інфекції сечовивідних шляхів", - сказав він.

Ось чому завжди слід змивати воду з закритою кришкою унітазу. Кишкова паличка - це бактерія, яка міститься в кишечнику людей та тварин, деякі штами якої можуть спричинити сильне харчове отруєння. Вони можуть передаватися через фекалії, а також через забруднену воду та їжу. Інфекція може призвести до діареї, болю у шлунку та блювоти.

Як часто міняти зубні щітки

Зубні щітки рекомендується міняти кожні 3 місяці, або раніше, якщо:

щетина зношується або розтріпується - вона перестає ефективно очищати зуби та ясна

ви перехворіли на застуду, грип або інфекцію ротової порожнини - щоб уникнути повторного зараження

щітка мала контакт з чужою слиною або щітками інших людей - це може призвести до передачі бактерій

Для дітей щітки іноді потрібно міняти частіше, бо вони можуть їх жувати або використовувати неправильно.

Електричні зубні щітки теж потребують заміни насадки приблизно кожні 3 місяці.