Никогда не оставляйте в этом месте свои зубные щетки: вот чем это вам навредит

Где нельзя хранить щетку

Рекомендуется чистить зубы по крайней мере дважды в день, чтобы избежать таких проблем, как кариес и заболевания десен. Это важная часть ежедневной жизни, но вы также можете бессознательно подвергать себя опасности.

Эксперт Брайан Товард объяснил, что хранить зубную щетку рядом с унитазом - это распространенная ошибка, которую делают многие люди. Чтобы избежать этого, стоит держать зубные щетки по крайней мере на расстоянии одного метра от унитаза. Это объясняется тем, что они могут загрязниться "химией" от унитаза во время смывания.

"Ваша зубная щетка попадает прямо в рот, поэтому ее следует хранить как минимум в метре от туалета и в идеале с крышкой, особенно в общих ванных комнатах. Если ее оставить слишком близко, она может загрязниться туалетным спреем, который может содержать бактерии, такие как кишечная палочка. Это может привести к кишечной инфекции и инфекции мочевыводящих путей", - сказал он.

Вот почему всегда следует смывать воду с закрытой крышкой унитаза. Кишечная палочка - это бактерия, которая содержится в кишечнике людей и животных, некоторые штаммы которой могут вызвать сильное пищевое отравление. Они могут передаваться через фекалии, а также через загрязненную воду и пищу. Инфекция может привести к диарее, боли в желудке и рвоте.

Как часто менять зубные щетки

Зубные щетки рекомендуется менять каждые 3 месяца, или раньше, если:

щетина изнашивается или растрепывается - она перестает эффективно очищать зубы и десны

вы переболели простудой, гриппом или инфекцией ротовой полости - чтобы избежать повторного заражения

щетка имела контакт с чужой слюной или щетками других людей - это может привести к передаче бактерий

Для детей щетки иногда нужно менять чаще, потому что они могут их жевать или использовать неправильно.

Электрические зубные щетки тоже нуждаются в замене насадки примерно каждые 3 месяца.