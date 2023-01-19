Ніколи не залишайте телефон довго на зарядці: і ось чому

Багато хто з нас воліє залишати смартфон на зарядці, навіть якщо на екрані показано 100%.
Чому цього не варто робити, пояснили у виданні Sante Plus.
Прагнучи зберегти акумулятор телефонів, виробники оснастили сучасні смартфони літій-іонними акумуляторами, що мають безліч переваг, включаючи можливість заряджання телефону за короткий час і автоматичне припинення зарядки при досягненні заряду акумулятора 100%.
Всі смартфони мають інтегральні схеми, розташовані між портом USB та акумулятором, що дозволяють керувати живленням (PMIC).
Ці електронні компоненти в основному контролюють потік та швидкість передачі струму на батарею. У принципі, ваш пристрій споживає менше енергії при тривалій зарядці, щоб зменшити напругу і, отже, зношується акумулятор.
Крім того, як тільки він заповниться, пристрій автоматично перестане споживати струм, що подається в електричну розетку.
Іншими словами, якщо ви залишите свій ноутбук увімкненим навіть після повної зарядки, він просто більше не буде заряджатися.
З іншого боку, тримати його підключеним до електричної розетки протягом тривалого часу може становити справжню проблему.
Після 100% заряду пристрій автоматично припиняє зарядку, потім незабаром після цього воно розряджається до 99%, потім зарядний пристрій перезапускається і живить акумулятор доти, доки він знову не досягне 100% і так далі, процес повторюється знову і знову поки не відключиш телефон .
Через війну акумулятор починає нагріватися, зношуватися і передчасно розряджатися, оскільки високі температури прискорюють втрату його ємності.
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