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Никогда не оставляйте ваш телефон долго на зарядке: и вот почему

Фото: Почему не стоит долго заряжать телефон (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Многие из нас предпочитают оставлять смартфон на зарядке, даже если на экране показано 100%.

Почему этого делать не стоит, объяснили в издании Sante Plus.

Что происходит, когда смартфон остается подключенным к сети в течение длительного периода времени?

Стремясь сохранить аккумулятор телефонов, производители оснастили современные смартфоны литий-ионными аккумуляторами, имеющими множество преимуществ, включая возможность подзарядки телефона за короткое время и автоматическое прекращение зарядки при достижении заряда аккумулятора 100%.

Все смартфоны имеют интегральные схемы, расположенные между портом USB и аккумулятором, позволяющие управлять питанием (PMIC).

Эти электронные компоненты в основном контролируют поток и скорость передачи тока на батарею. В принципе, ваше устройство потребляет меньше энергии при длительной зарядке, чтобы снизить напряжение и, следовательно, изнашивается аккумулятор.

Кроме того, как только он заполнится, это устройство автоматически перестанет потреблять ток, подаваемый в электрическую розетку.

Другими словами, если вы оставите свой ноутбук включенным даже после полной зарядки, он просто больше не будет заряжаться.

С другой стороны, держать его подключенным к электрической розетке в течение длительного времени может представлять настоящую проблему.

После 100% заряда устройство автоматически прекращает зарядку, затем вскоре после этого оно разряжается до 99%, затем зарядное устройство перезапускается и питает аккумулятор до тех пор, пока оно снова не достигнет 100% и так далее, процесс повторяется снова и снова пока не отключишь телефон.

В результате со временем аккумулятор начинает нагреваться, изнашиваться и преждевременно разряжаться, так как высокие температуры ускоряют потерю его емкости.

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Ранее мы писали, какие способы помогут быстро зарядить мобильный телефон.

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