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Ніколи не залишайте ключ у цьому положенні: грабіжники можуть легко зламати двері

Фото: Чому не можна залишати ключ у замку (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Багато хто свято вірить, що, якщо залишати ключ у замку, то це захистить від злому і не дозволить злодіям проникнути до будинку вночі. Виявляється, ця звичка може зіграти з вами злий жарт.

У виданні Sante Plus пояснили, чому ця дія не захищає вас так ефективно, як ви думали.

Чи справді ключ у замку захищає двері від злому?

Важливо розуміти як працюють замки. Більшість ключів мають характерну форму з виступом, який ідеально входить до замку: саме це дозволяє повертати весь механізм і відчиняти або зачиняти двері. Але коли ви залишаєте ключ у замку, вся система залишається в незамкненому положенні.

Це може зіграти на руку для грабіжників, які шукають легкий шлях до вашого будинку. Тому що злодію досить зробити просте обертання, щоб зламати замок і, таким чином, відімкнути двері зовні. Відтепер ви двічі подумаєте, перш ніж залишити ключ у замку.

Як краще убезпечити свій будинок від злодіїв?

На щастя, є й інші заходи безпеки, які слід враховувати, щоб ефективніше убезпечити свій будинок та захистити його від грабіжників.

Ось деякі з них:

  • Замикайте двері, навіть якщо ви ненадовго виходите.
  • Ніколи не залишайте ключі (навіть ключі від машини) на видному місці прямо біля входу.
  • Також не рекомендується тримати гаманець чи інші цінні речі у холі.
  • Ніколи не потрібно ховати ключі під килимком, горщиком для квітів або будь-якою іншою схованкою навколо дверей. Навіть грабіжник-початківець точно знає, де шукати.
  • Також закрийте вікна та жалюзі.
  • Намагайтеся якнайменше ділитися підказками про своє місцезнаходження у соціальних мережах. Коли ви відкрито публікуєте, що знаходитесь далеко від дому та в поїздці, ви даєте всім зрозуміти, що ваш будинок порожній і вразливий.

Як ми раніше писали, у Києві виявили незвичайного крадія бічних дзеркал з авто.

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