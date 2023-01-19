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Никогда не оставляйте ключ в этом положении: грабители могут легко взломать дверь

Фото: Почему нельзя оставлять ключ в замке (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Многие свято верят, что, если оставлять ключ в замке, то это защитит от взлома и не позволит ворам проникнуть в дом ночью. Оказывается, эта привычка может сыграть с вами злую шутку.

В издании Sante Plus объяснили, почему это действие не защищает вас так эффективно, как вы думали.

Действительно ли ключ в замке защищает дверь от взлома?

Важно понимать, как работают замки. Большинство ключей имеют характерную форму с выступом, который идеально входит в замок: именно это позволяет поворачивать весь механизм и открывать или закрывать дверь. Но, когда вы оставляете ключ в замке, вся система остается в незапертом положении.

Это может сыграть на руку для грабителей, ищущих легкий путь в ваш дом. Потому что вору достаточно сделать простое вращение, чтобы взломать замок и, таким образом, отпереть дверь снаружи. Отныне вы дважды подумаете, прежде чем оставить ключ в замке.

Как лучше обезопасить свой дом от воров?

К счастью, есть и другие меры безопасности, которые следует учитывать, чтобы более эффективно обезопасить свой дом и защитить его от грабителей.

Вот некоторые из них:

  • Запирайте дверь, даже если вы выходите ненадолго.
  • Никогда не оставляйте ключи (даже ключи от машины) на видном месте прямо у входа.
  • Также не рекомендуется держать кошелек или другие ценные вещи в холле.
  • Никогда не нужно прятать ключи под ковриком, цветочным горшком или любым другим тайником вокруг двери. Даже самый начинающий грабитель точно знает, где искать.
  • Также закройте окна и жалюзи.
  • Постарайтесь как можно меньше делиться подсказками о своем местонахождении в социальных сетях. Когда вы открыто публикуете, что находитесь вдали от дома и в поездке, вы даете всем понять, что ваш дом пуст и уязвим.

Как мы ранее писали, в Киеве обнаружили необычного вора боковых зеркал с авто.

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дверіграбіжники