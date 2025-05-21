Ніколи не залишайте бритву в душі. Про причину ніколи не здогадаєтесь

Чому бритву не можна тримати в душі?

Річ у тому, що вологі леза бритви чутливі до іржі та розвитку мікробів. Результатом є не тільки частіші порізи, але й подразнення шкіри та інфекції, деякі з яких дуже серйозні. Відомі навіть випадки розвитку інфекції. Бритва не є гігієнічним приладом.

Одне дослідження виявило до 5 мільйонів колонієутворюючих бактерій на вологих ручках одноразових бритв. Найбільш небезпечними з них є стрептококи і стафілококи.

Цікаво, що на ручках багаторазових бритв було менше бактерій (до 160 тис.), але їх змінні картриджі були так само забруднені, як і ручки одноразових. Для порівняння, кількість бактерій на комп’ютерній миші становить приблизно 50 КУО, а на кухонному рушнику їх виявлено понад 134 000.

Важливо, що у вологих умовах кількість бактерій і цвілі на вашій бритві може подвоїтися за 20 хвилин! Тому варто прислухатися до порад фахівців і подбати про гігієну.

Як зберігати бритву в ванній кімнаті

Дерматолог доктор Ева Хлебус радить після завершення процедури промити бритву та витерти її рушником.

Лезо не може бути вологим, тому що може утворитися іржа. Навіть якщо це сучасна сталь і її не видно, там завжди виділяються певні метали, які легко дратують і пошкоджують шкіру.

Крім того, якщо ви хочете зберігати бритву у ванній кімнаті, сховайте її хоча б у тумбу або ящик. Правильний догляд за нею також допоможе уникнути врослого волосся, яке також може призвести до інфікування або, наприклад, утворення шишки під пахвою.