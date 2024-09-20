Ніколи не їжте в цей час доби, якщо не хочете зіпсувати зуби: заява стоматолога

Коли не можна їсти, щоб не зіпсувати зуби

За словами стоматолога Алекса Фу, є одне двогодинне вікно вдень, протягом якого ви ніколи не повинні їсти, оскільки це може мати негативний вплив на ваші зуби.

Хоча, очевидно, важливо регулярно чистити зуби щіткою та зубною ниткою, уникання їжі протягом двох годин після обіду також може допомогти зберегти ваші зуби міцними та здоровими.

Після обіду зубам дуже важливо відпочити на пару годин.

"Якщо ваша слина природним чином очистить ваші зуби протягом принаймні двох годин після їжі, це може значно знизити ризик карієсу та ерозії емалі", - сказав лікар.

Як захистити зуби

Щоб захистити зуби, доктор Фу радить уникати перекусів і напоїв, крім води, протягом двох годин після обіду. Це дозволяє вашій слині виконувати свою роботу, підтримуючи зуби чистими та захищаючи їх від карієсу.

Чищення перед сніданком також захищає зуби від шкідливих кислот у їжі та напоях і забезпечує свіже дихання для початку дня. Якщо ви вирішите почистити зуби після сніданку, зачекайте 30 хвилин, щоб ваша емаль відновила мінералізацію та зміцніла після впливу кислотної їжі. Ви можете випити води, щоб прискорити цей процес.