Ніколи не їжте і не пийте ці напої після 6 вечора, якщо хочете добре спати

Які продукти не їсти перед сном

"У стандартному циклі сну у вас є 4 різні фази. Отже, перші дві - це легкий сон, у який ви входите спочатку, потім ви переходите в більш глибокий сон і швидкий сон, що означає сон зі швидкими рухами очей. Це коли ваші очі під закритими повіками сильно рухаються, і саме тоді ви бачите свої сновидіння та зберігаєте всі свої спогади", - пояснив експерт.

Сир також може викликати дискомфорт у травленні, у інших - симптоми кислотного рефлюксу, а в деяких сортах (особливо витриманих сирах) може бути багато тираміну, який заважає сну.

Які продукти обирати

Мед

Натуральний цукор, що міститься в меді, підвищує рівень інсуліну й дозволяє триптофану швидше вступити у взаємодію з мозком. Чайна ложка меду з ромашковим чаєм перед сном дозволить посилити заспокійливий ефект напою.

Тепле молоко

У молоці міститься така амінокислота як триптофан, яка заспокоює і допомагає при безсонні. Так ви на ранок будете повні сил і енергії.

Вишневий сік

Склянка вишневого соку, випита на ніч, допомагає боротися з безсонням навіть літнім людям.

Крім того, природний мелатонін містять черешня, виноград і зелені листові овочі, особливо різні види капусти. Також його багато в кукурудзі, рисі, пшениці, ячмені, вівсі, а також у вині.

Морепродукти

Риба, особливо тунець і лосось, багаті на вітамін В6, який бере активну участь у виробленні мелатоніну і серотоніну. До речі, серед інших продуктів, звідки можна отримати цей вітамін, - часник (виключно свіжий) і фісташки.

Креветки й лобстери - ще одне джерело триптофану. Вагомий привід порадувати себе морськими делікатесами проти ночі.