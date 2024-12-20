Никогда не ешьте и не пейте эти напитки после 6 вечера, если хотите хорошо спать

Какие продукты не есть перед сном

"В стандартном цикле сна у вас есть 4 разные фазы. Итак, первые две - это легкий сон, в который вы входите сначала, затем вы переходите в более глубокий сон и быстрый сон, что означает сон с быстрыми движениями глаз. Это когда ваши глаза под закрытыми веками сильно двигаются, и именно тогда вы видите свои сновидения и сохраняете все свои воспоминания", - объяснил эксперт.

Сыр также может вызвать дискомфорт в пищеварении, у других - симптомы кислотного рефлюкса, а в некоторых сортах (особенно выдержанных сырах) может быть много тирамина, который мешает сну.

Какие продукты выбирать

Мед

Натуральный сахар, содержащийся в меде, повышает уровень инсулина и позволяет триптофану быстрее вступить во взаимодействие с мозгом. Чайная ложка меда с ромашковым чаем перед сном позволит усилить успокаивающий эффект напитка.

Теплое молоко

В молоке содержится такая аминокислота как триптофан, которая успокаивает и помогает при бессоннице. Так вы на утро будете полны сил и энергии.

Вишневый сок

Стакан вишневого сока, выпитый на ночь, помогает бороться с бессонницей даже пожилым людям.

Кроме того, природный мелатонин содержат черешня, виноград и зеленые листовые овощи, особенно различные виды капусты. Также его много в кукурузе, рисе, пшенице, ячмене, овсе, а также в вине.

Морепродукты

Рыба, особенно тунец и лосось, богаты витамином В6, который принимает активное участие в выработке мелатонина и серотонина. Кстати, среди других продуктов, откуда можно получить этот витамин, - чеснок (исключительно свежий) и фисташки.

Креветки и лобстеры - еще один источник триптофана. Весомый повод порадовать себя морскими деликатесами на ночь глядя.