"Ніколи її не зроблю": трихолог розповіла всю правду про стрижку волосся гарячими ножицями

Стрижки за допомогою гарячих лез ножиць відома вже давно, але така процедура завдає більше шкоди, ніж користі. Трихолог розповіла всю правду про процедуру та чому її потрібно уникати.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, що краще зробити замість стрижки гарячими ножицями.
За словами трихолога Анни Безик, ця процедура передбачає використання спеціальних ножиць, які нагріваються до певної температури. Їх використовують для стрижки кінчиків волосся, ніби "запаюючи" їх, щоб запобігти подальшому посіченню.
"На жаль, стрижка гарячими ножицями - це, скоріше, міф", - зазначила експерт.
Стрижень волосся складається з кератиноцитів, які "розташовані, як черепиця". Нагрівання не впливає на їхню структуру, а просто "запаює" розщеплені кінчики.
"Процедура для волосся, яку я б ніколи не зробила", - додала трихолог.
Важливо знати, якщо волосся січеться, то його можна тільки зістригти.
"Запаювання" кінчиків не вирішує причину посічення, а лише тимчасово покращує зовнішній вигляд.
Майстри в салонах запевняють клієнтів, що якщо використовувати тільки стрижку гарячими ножицями, тоді волосся буде об'ємніше, сильніше і не буде сильно випадати.
Потрібно остерігатися некваліфікованого майстра, який може нашкодити волоссю гарячими ножицями.
Причини можуть бути різними:
Замість стрижки гарячими ножицями, трихолог радить звернути увагу на:
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка трихолога та дерматолога Анни Безик та сайт Аllure.