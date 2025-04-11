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Ніколи їх не ігноруйте: 5 початкових ознак, які вказують на проблеми зі здоров'я

П'ятниця 11 квітня 2025 13:30
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Ніколи їх не ігноруйте: 5 початкових ознак, які вказують на проблеми зі здоров'я Названо ознаки, які вказують на проблеми зі здоров'ям (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Тіло людини подає сигнали раніше, ніж хвороба починає прогресувати. Важливо вчасно розпізнати 5 початкових ознак, які можуть вказувати на серйозні проблеми зі здоровʼям.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку американського лікаря Аміра Хана.

Список симптомів

Раптова втрата ваги

Якщо ви різко скидаєте кілограми, не змінюючи дієти чи режиму фізичних вправ, то варто звернути увагу на це. Це може бути пов’язано з такими речами, як діабет 2 типу, захворювання щитовидної залози, розлади травлення чи навіть деякі види раку.

Постійна незрозуміла втома

Відчуття втоми - це нормально, але якщо ви постійно виснажені, навіть після повного нічного сну, це може бути сигналом того, що щось серйозніше відбувається в організмі.

Це можуть бути такі речі, як залізодефіцитна анемія, синдром хронічної втоми, розлади щитовидної залози або навіть серцеві захворювання чи щось більш зловісне.

Будь-які кровотечі

Якщо ви побачили кров у сечі або під час кашлю, то це може викликати тривогу. Причиною можуть бути гемороїди або інфекції, але це також може вказувати на певні види раку.

Завжди звертайтесь до лікаря при незрозумілій кровотечі, і чим раніше, тим краще.

Утворення

За словами лікаря, не всі пухлини є раковими. Але слід перевірити будь-яке нове утворення або таку, яка змінює розмір чи форму. Це включає грудки в грудях, яєчках або опухлі залози. Раннє виявлення може врятувати життя.

Біль у грудях або задишка

Біль у грудях або задишка, особливо якщо вони з’являються раптово або під час напруги, можуть бути ознакою серцевого нападу, емболії легеневої артерії або навіть тихого серцевого захворювання.

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Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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