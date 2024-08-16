Никогда не ставьте такие замки: 4 худших вида, которые легко взломают воры

Какая бы ни была у вас крепкая дверь, безопасность дома в конце концов зависит от замка. К сожалению, современные воры научились взламывать почти все дверные замки - вопрос только, за какое время. Если это долго, то злоумышленник не станет рисковать. Итак, какие виды замков наиболее уязвимы и опасны?

РБК-Украина (проект Styler) исследовал этот важный вопрос квартирной безопасности и рассказывает вам, каких замков нужно избегать осторожным хозяевам.

Какие бывают замки для входной двери?

Замки для дверей различаются по размерам, внутренней конструкции, принципу запирания, способу установки, но самое важное - надежности. Ведь даже самая прочная дверь не гарантирует полную безопасность без хорошего замка.

В зависимости от запирающего механизма существуют следующие виды замков:

Электромеханические. Основаны на вводе комбинации цифр или букв на электронной панели. Дополнительно может использоваться физический ключ. Такие замки часто оснащены системой распознавания отпечатков пальцев или сетчатки глаза. Это один из самых надежных и современных видов замков. Но в жилище встречаются не часто.

Кодовые. Для открытия замка требуется правильное сочетание цифр. Однако из-за стирания кнопок со временем злоумышленники могут легко угадать необходимую комбинацию. Когда-то такие замки были популярно устанавливать на дверях подъездов.

Сувальдные. Классический тип замков, состоящий из кодовых пластин. Они известны своей надежностью, но имеют большие размеры и громоздкие ключи.

Цилиндровые. Самый популярный тип замков благодаря компактности и сложности подбора отмычки. Для дополнительной защиты рекомендуется использовать бронированные накладки.

Моноблочные. Объединяют в себе сувальдный и цилиндрический замок, что увеличивает уровень защиты. Они обеспечивают многостороннее запирание двери.

Замки краб. Этот тип замков имеет дополнительные ригели, которые обеспечивают замыкание в разных направлениях, что значительно усложняет взлом.

Этот знакомый всем замок называется "английским" и довольно ненадежен (фото: Pxhere.com)

Какой замок избрать?

Все двери могут быть взломаны - вопрос только во времени. Специалисты разделили замки по классам взломостойкости:

RC1. Наименее защищенный класс.

RC2. Минимальная защита от взлома.

RC3. Средний уровень защиты.

RC4. Повышенная защита.

RC5 и RC6. Максимальная защита, обычно применяемая на военных и важных гражданских объектах.

Прежде всего, выбирайте замок надежного производителя, гарантирующего полную защиту от взлома. Надежные замки обычно обладают высоким уровнем секретности и оснащены дополнительными защитными элементами.

Приобрести замок следует в специализированном магазине, где продукция подтверждена сертификатами качества. Избегайте дешевых замков неизвестных производителей, поскольку они часто не обеспечивают надлежащего уровня безопасности.

Как защитить дверь от взлома?

Используйте комбинацию сувальдного и цилиндрического замка, что обеспечивает максимальную защиту.

Применяйте бронированные накладки для дополнительной защиты от высверливания.

Выбирайте двери с высоким классом взломостойкости, которые противостоят взломам на долгое время.

Сувальдные замки надежны только при условии качественного производителя (фото: Pxhere.com)

Какие замки не следует устанавливать?

Крестообразные замки. Этот тип замков был популярен в 90-е годы, но оказался очень ненадежным из-за низкого уровня секретности.

Цилиндровые штифтовые замки ("английские"). Очень низкий уровень секретности, легко сломаются даже неопытными преступниками.

Дисковые цилиндрические замки. Отечественные версии этого замка часто производятся из низкокачественных материалов и легко взламываются.

Сувальдные или сейфовые замки. Хотя они надежны, но из-за своих больших размеров и громоздких ключей могут быть не удобны в использовании.