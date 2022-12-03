Никогда не варите так овощи: испортите вкус и потеряете все витамины

Овощи – неотъемлемая и очень важная составляющая нашей пищевой тарелки. Их нужно употреблять каждый день и желательно так, чтобы сохранить максимум питательных веществ, за которые наш организм будет нам безгранично благодарен.

Как нельзя варить овощи – читайте ниже в материале Styler.

Правила варки овощей и типичные ошибки

Нельзя варить овощи по несколько часов подряд и наливать в кастрюлю больше воды, чем указано в рецептуре. Соблюдение этого правила сохранит их питательную ценность и вкус.

Овощи следует начищать и нарезать непосредственно перед приготовлением блюда. Держать их в воде долго не стоит, потому что они теряют питательные растворимые вещества.

Овощи при варке нужно класть не в холодную воду, а в кипящую, это сохранит витамины.

Сваренные овощи не оставляйте в кипятке, они станут водянистыми. Слейте воду сразу.

Фото: Каждый овощ имеет свою специфику варки (pixabay)

Лайфхаки для варки овощей

При варке свеклы положите в воду корочку хлеба, она впитает неприятный запах.

Вареный картофель получится гораздо вкуснее, если при варке добавить немного укропа или зубчик чеснока.

При варке картофеля в кожуре (мундире), добавьте в воду больше соли, чем обычно, тогда картофель не разварится.

Сваренные в мундире овощи лучше очищаются, пока они горячие.