Ніколи цього не робіть. Стилістка назвала часту помилку в осінньому образі (фото)

Як правильно носити сукні та спідниці разом із пальто

"Ніколи не робіть цього, коли створюєте образи із пальто і сукнями - не треба надягати під пальто довжелезну спідницю, яка теліпається з-під пальто як хвіст русалки. Спідниця або сукня має бути або коротша за пальто, або бути в його довжину, а в ідеалі виступати десь на 10 сантиметрів", - пояснює експерт.

Шевченко стверджує, що саме цей виступ створює ефектний та органічний образ.

"Але 10 сантиметрів - це не величезний "русалковий хвіст", який теліпається за вами", - говорить стилістка.

Довжина спідниці має бути коротшою за пальто, або ж довшою не більше, ніж на 10 см (фото: Freepik.com)

Як правильно носити максіспідницю восени

"Тут все просто. До них беріть кроп чи міні довжину для верхнього одягу. Або вибирайте довгий верхній одяг, який корелюється по довжині з вашою максіспідницею", - радить Шевченко.

При цьому вона зазначає, що саме ця маленька деталь впливає на те, наскільки буде органічним та стильним ваш образ. А ще такі речі дуже вкорочують зріст.