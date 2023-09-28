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Ніколи цього не робіть. Стилістка назвала часту помилку в осінньому образі (фото)

Як правильно носити плаття і пальто (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Жінки восени часто поєднують спідниці чи сукні разом із пальто. Але якщо не правильно підібрати довжину виробів, то спотворюється образ й візуально укорочується зріст.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію стиліста Олени Шевченко в Instagram.

Як правильно носити сукні та спідниці разом із пальто

"Ніколи не робіть цього, коли створюєте образи із пальто і сукнями - не треба надягати під пальто довжелезну спідницю, яка теліпається з-під пальто як хвіст русалки. Спідниця або сукня має бути або коротша за пальто, або бути в його довжину, а в ідеалі виступати десь на 10 сантиметрів", - пояснює експерт.

Шевченко стверджує, що саме цей виступ створює ефектний та органічний образ.

"Але 10 сантиметрів - це не величезний "русалковий хвіст", який теліпається за вами", - говорить стилістка.

Довжина спідниці має бути коротшою за пальто, або ж довшою не більше, ніж на 10 см (фото: Freepik.com)

Як правильно носити максіспідницю восени

"Тут все просто. До них беріть кроп чи міні довжину для верхнього одягу. Або вибирайте довгий верхній одяг, який корелюється по довжині з вашою максіспідницею", - радить Шевченко.

При цьому вона зазначає, що саме ця маленька деталь впливає на те, наскільки буде органічним та стильним ваш образ. А ще такі речі дуже вкорочують зріст.

 

Раніше ми писали про те, що стилістка назвала, яких "жахливих" курточок варто уникати у гардеробі.

Читайте також про те, які речі будуть в моді цієї осені.

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