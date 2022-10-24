Педіатр розповіла, що заборонено робити при ГРВІ у дитини

Часто трапляється, коли зранку дитина йде до школи з рюкзаком, а вдень повертається - вже з кашлем, нежитем та лихоманкою. Зокрема, є деякі методи та ліки, які не потрібно використовувати при ГРВІ,

Про це повідомила педіатр та дитячий невролог Веретенко Світлана в Instagram .

Що не потрібно робити при ГРВІ

Одразу використовувати антибіотики

При деяких вірусних інфекціях температура може підійматись навіть вище 40 С. За словами лікаря, антибіотики не діють на віруси, їх не можна використовувати лише для профілактики ускладнень.

Важливо, що нераціональне їх використання небезпечне розвитком резистентності (стійкості) бактерій. Фахівець радить використовувати антибіотики лише у випадку підтвердженої бактеріальної інфекції та за призначенням лікаря.

Використовувати противірусні препарати

Педіатр каже, що це препарати без доведеної ефективності. Вірусів є дуже багато, вони швидко мутують і противірусні препарати неефективні, що підтверджують численні наукові дослідження.

Винятком є лише деякі препарати щодо вірусу грипу (не ГРВІ, підтверджений вірус грипу на ранніх стадіях захворювання), препарати для лікування деяких штамів герпесу та гепатиту. Важливо, що для призначення цих препаратів є чіткі покази.

Не можна використання фітопрепаратів та ефірних олій

Вони недостатньо ефективні, часто можуть викликати алергічні реакції та бронхоспазм.

Використовувати сиропи від кашлю дітям до 5-6 років

В складі більшості сиропів від кашлю муколітики - речовини, які розріджують мокротиння, таким чином збільшують його кількість.

Лікар розповіла, що діти до 5-6 років мають слабкий кашльовий поштовх і їм складно відкашляти слиз. Тому використання сиропів від кашлю в ранньому віці можуть погіршити ситуацію. До того ж для дітей до року використання муколітиків вкрай небезпечно.

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Заборонено використовувати "складні" краплі в ніс

Вони сприяють розвитку антибіотикорезистентності.

Ліки не призначені за віком

За словами дитячого невролога, дітям раннього віку ліки призначають в зручній формі сиропу чи крапель, які малюк легко може ковтнути.

"Жодних "розтерти таблетку і дати на пустушку". Використання оральних аерозолів, спреїв у дітей до 4 років може призвести до рефлекторного бронхоспазму", - йдеться у повідомленні.

Не можна знижувати температуру у дітей іншими засобами, окрім ібупрофену або парацетамолу

Батьки повинні знати, що використання анальгіну може призвести до агранулоцитозу (пригнічення кровотворної функції кісткового мозку).

Також аспірин для дітей суворо заборонений. Він небезпечний через ризик виникнення синдрому Рея (ураження головного мозку та печінки).

Народна медицина

Крапати грудне молоко в ніс - це сприятливе середовище для розмноження мікроорганізмів. Також крапати в ніс сік часнику або цибулі, робити інгаляції над картоплею, розтирати оцтом чи спиртом - це небезпечно та може призвести до опіків чи інтоксикації.