Никогда этого не делайте! Народные методы, которые больше вредят, чем лечат

Осенью традиционно учащаются простуды. Народные методы лечения их каждый знает с детства. Однако натирание водкой, уксусные компрессы и ингаляции картофеля могут больше навредить, чем принести пользы.

В сезон простуд рассказываем, какие народные методы при лечении не следует применять и почему. Подробности читайте в материале Styler.

Компрессы с уксусом

Народная медицина советует при высокой температуре протирать лоб и руки больного раствором уксуса и воды. Так действительно можно немного сбить показатели. Однако этот метод категорически противопоказан детям. У них очень тонкая кожа. Уксус проникает через поры, попадает в кровь и может вызвать интоксикацию. Чем меньше ребенок, тем опаснее для него уксусные компрессы.

То же касается натирания алкоголем. Больного ребенка лучше протереть смоченным в теплой воде полотенцем – постепенно испаряясь, вода помогает снизить температуру.

Можно ли парить ноги?

Принимать горячие ванны, делать компрессы и использовать другие тепловые методы нельзя при температуре выше 38 С. Иначе это может вызвать гипертермию и резко ухудшить состояние.

Чай из калины и малины

Чай из калины действительно полезен, однако его нельзя употреблять гипотоникам, поскольку ягоды понижают давление.

Так же следует соблюдать осторожность с малиной. Чай из нее можно пить только раз в сутки. Малина сладкая, чрезмерное ее потребление повысит уровень сахара в крови.

Также не следует использовать имбирь, корицу, гвоздику людям с болезнями желудочно-кишечного тракта.

Чай из малины может спровоцировать повышение сахара в крови (Фото: freepik.com)

Чеснок и лук

Часто насморк при простудах рекомендуют лечить луком и чесноком. Их куски засовывают в носовые пазухи. Но это приводит к повреждению слизистой и, соответственно, совершенно не улучшает состояние больного.

Ингаляции картофелем

При острых респираторных вирусных заболеваниях вообще не следует делать ингаляции. Под действием паров инфекция с верхних дыхательных путей может опускаться ниже. Также дыхание над картофелем может обжечь слизистые, поскольку человек не в состоянии проконтролировать температуру паров.

Алкоголь с перцем

Каждый из нас слышал о "супер эффективном методе" - водке с перцем, которая вроде бы должна согреть больного. На самом деле алкоголь увеличивает нагрузку на печень, которая и так перерабатывает, потому что "получает удар" от лекарства, которое принимает больной.

Также алкоголь особенно опасен людям с язвой и панкреатитом. Такое самолечение может привести к серьезным осложнениям. В тяжелых случаях даже роковых.