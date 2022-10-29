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Лікарі розповіли, кому восени потрібно приймати вітамін D

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Субота 29 жовтня 2022 11:38
Лікарі розповіли, кому восени потрібно приймати вітамін D Кому треба приймати вітамін D (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Вітамін D більше відомий як вітамін сонця, але це не означає, що людина отримує його тільки із сонячним промінням. Він також міститься в деяких продуктах харчування або може додаватися до них як харчова добавка.

Кому його необхідно приймати розповіли у МОЗ.

До чого призводить дефіцит вітаміну D

Дефіцит вітаміну D може призводити до сумних наслідків. У дітей може розвинутись рахіт, а у дорослих – проблеми зі сном, психічні порушення, зниження адаптаційних властивостей організму та остеопороз.

В яких продуктах міститься вітамін D

Вітамін D міститься не у багатьох продуктах харчування.

Він міститься в м'ясі жирної риби (такі як форель, лосось, тунець і скумбрія) і в риб'ячому жирі. У невеликій кількості вітамін D міститься у яєчних жовтках, печінці, грибах та сирах.

Зазвичай регулярне вживання цих продуктів і перебування на сонці 10-15 хв достатньо для того, щоб здорова людина отримала необхідну кількість вітаміну.

Добова норма для всіх вікових груп відрізняється. Для немовлят до 12 місяців – 10 мкг, далі – підвищується до 15 мкг.

Стільки ж потрібно вагітним і жінкам, що годують груддю. Людям віком від 70 років потрібно 20 мкг.

А в осінньо-зимовий період , коли кількість сонця знижується, дорослим слід додавати профілактичну дозу вітаміну D у свій раціон – 10 мкг на добу.

Кому потрібно перевіряти рівень вітаміну D в організмі

  • людям з ожирінням (з високим індексом маси тіла)
  • людям з незбалансованим та нераціональним харчуванням
  • людям із захворюваннями шлунково-кишкового тракту та неврологічними розладами
  • людям похилого віку, особливо, якщо вони не виходять із дому.

Як ми раніше писали, українці можуть отримувати ліки безплатно.

Читайте також, що покласти до аптечки при постійних відключеннях світла.

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