Навіть не думайте! 10 речей, які ніколи не можна робити у громадському туалеті

Громадські туалети часто викликають острах через потенційне розповсюдження мікробів. Хоча деякі наші побоювання можуть бути перебільшеними, існують реальні ризики, яких варто остерігатися.

Які 10 найважливіших правил допоможуть вам захиститися від бактерій та вірусів у громадському туалеті, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Daily Mail.

Чи часто ви відчуваєте неприємний холодок по спині, коли доводиться зайти до громадського туалету? Ви не самотні: дослідження показують, що майже вісім із десяти з нас йдуть туди лише за крайньої потреби.

І це не дивно, адже на твердих поверхнях можуть годинами, а то й днями виживати такі небезпечні бактерії, як кишкова паличка, сальмонела чи золотистий стафілокок. Віруси застуди чи грипу теж можуть чекати на поверхні до 24 годин.

"У громадських туалетах часто багато людей перебувають у замкнутому просторі, виконуючи тілесні функції, тому існує великий потенціал для поширення мікробів", - пояснює доктор Ліза Акерлі, відомий експерт з екологічної гігієни.

Проте зовнішність оманлива: іноді туалет може виглядати брудним через сміття, але насправді бути чистим. Однак велика кількість відвідувачів сама по собі збільшує ризик підхопити хвороботворні мікроорганізми.

Тож як захистити себе? Доктор Акерлі ділиться своїми безцінними порадами, що допоможуть мінімізувати ризики та зберегти ваше здоров'я.

Жодних сумок на підлозі!

Ніколи не кладіть сумки, рюкзаки чи інші речі на підлогу туалету. Мікроби з підлоги можуть легко перебратися на ваші речі, а потім - на руки. Якщо є гачок, використовуйте його. Телефон також тримайте подалі від поверхонь, бажано в кишені або сумці, щоб уникнути контакту з бактеріями.

Завжди носіть дезінфектор

Майте при собі дезінфікуючий засіб для рук, бажано на спиртовій основі. Він стане в пригоді, якщо доведеться торкатися дверних ручок або інших поверхонь після миття рук.

Мило - ваш друг, навіть якщо дозатор брудний

Не бійтеся використовувати мило в громадських туалетах, навіть якщо воно чи дозатор виглядають неідеально. Секрет ефективності - у терті, митті та полосканні рук, а не в самому милі.

Мийте руки щонайменше 20 секунд, ретельно намилюючи всю поверхню, включно з між пальцями та під нігтями. Після цього ваші руки мають бути "придатними для використання" - тобто достатньо чистими для контакту з їжею.

Якщо мила немає - вода і санітайзер

Якщо мила немає, ретельно тріть руки під водою якомога довше, ніби ви використовуєте мило. Саме тертя механічно видаляє мікроорганізми. Краще помити руки навіть у брудній раковині, а потім використати дезінфікуючий засіб, ніж просто покладатись на санітайзер.

Обирайте дальню кабінку

Психологи стверджують, що люди схильні обирати середні варіанти. Тож, прямуючи до кабінки у дальньому кінці ряду, ви збільшуєте свої шанси наткнутися на чистіший простір з меншою кількістю мікробів.

Не потрібно присідати над унітазом!

Якщо у вас немає відкритих ран чи захворювань шкіри (як екзема), не потрібно присідати над сидінням унітаза. Ваша неушкоджена шкіра є чудовим захистом. До того ж присідання може заважати повному спорожненню сечового міхура, збільшуючи ризик протікань та інфекцій сечовивідних шляхів.

Завжди закривайте кришку перед змиванням

Це один з найважливіших кроків! Закривання кришки зменшує вплив "туалетного шлейфу" - невидимого туману з частинок фекалій, що піднімається в повітря при змиванні. Дослідження показують, що бризки можуть підніматися на висоту до 1,5 метра, осідаючи на всіх поверхнях або вдихаючись. Закриття кришки - це проста, але ефективна звичка.

Не торкайтеся обличчя

Доки не помиєте руки, уникайте торкання обличчя, особливо очей. Це один з основних шляхів передачі таких інфекцій, як застуда, грип чи Covid.

Сушіть руки правильно

Якщо немає паперових рушників або сушарки, струсіть краплі води, а потім потріть руки одна об одну до висихання. Якщо вже доводиться витирати руки об одяг, робіть це спереду, а не ззаду ніг, оскільки ця частина тканини менш схильна до забруднення мікробами.

Торкайтеся поверхонь мінімально

Загальне правило: намагайтеся торкатися якомога меншої кількості поверхонь. Уникайте стін, ручок змиву чи сміттєвих баків, якщо це не потрібно. Використовуйте паперовий рушник, щоб закривати крани без сенсорного керування.

І після того, як ваші руки чисті, уникайте торкання дверної ручки на виході - краще використовуйте лікоть або паперовий рушник, якщо є.

Дотримуючись цих простих правил, ви значно підвищите свою безпеку в громадських місцях.