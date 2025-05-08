Кінець вічним суперечкам: 134-річний патент розкрив єдиний правильний спосіб вішати туалетний папір

Суперечки щодо того, як правильно вішати рулон туалетного паперу, точаться від моменту його винаходу. У інтернеті існує безліч інструкцій, картинок та порад. Однак крапку у цьому питанні поставив патент від 1891 року.

Як правильно вішати рулон туалетного паперу, згідно з патентом 1891 року, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Science.

Ви не повірите, але темі "як вішати туалетний папір" присвячена навіть ціла стаття у Вікіпедії - там чітко розписана, чому варто вішати саме так, а не по-іншому.

Пояснюється, що зменшує ризик передачі мікробів, як легше знайти кінець рулону, як виглядає краще і навіть у якому положенні важче розмотати цей рулон домашнім тваринам.

Але крапку у десятиліттях суперечок може поставити патент, виданий ще у 1891 році, тобто 134 роки тому, на перфорований туалетний папір. І у тому патенті є фотографія, де чітко вказано, як саме має бути розміщений рулон туалетного паперу.

Винахідник перфорованого туалетного паперу Сет Вілор показав на картинці своє нове футуристичне творіння і зазначив, що папір має підійматися вгору та намотуватися на рулон.

Як правильно вішати туалетний папір (скриншот)

Варто додати, що ідея перфорованого туалетного паперу була спочатку запатентована компанією Wheeler's Albany Perforated Wrapping Paper Company у 1871 році. Але у 1891 році був виданий ще один патент - на папір у рулонному вигляді, який має запобігати надмірним відходам.

"З моменту появи рулонів паперу… було запатентовано багато пристроїв, призначених для запобігання відходам. Але всі зусилля в цьому напрямку були спрямовані не на рулон паперу, а саме на конструкцію тримачів для рулонів, оснащених засобами, що запобігають вільному розмотуванню рулону та призводять до розділення аркушів по одному в точках їх з’єднання. Мій покращений рулон можна використовувати на найпростіших тримачах", - писав у своєму патенті Сет Вілор. Як правильно користуватися рулонами туалетного паперу (фото: база патентів у Google)

Отже, тепер є чітка офіційна інструкція про те, як має висіти туалетний папір і ви маєте повне право піти у ванну кімнату та повісити його згідно з патентом 1891 року.