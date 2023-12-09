Ніколи це не ігноруйте. Кардіолог назвав перші ознаки серйозних проблем з серцем

Перша ознака серцевої недостатності - відчуття задишки. Вона може з'являтися як під час фізичної активності, так і тоді, коли ви перебуваєте у стані спокою.Ще одна тривожна ознака - раптова слабкість та втома.

Ознаки проблем з серцем (фото: freepik.com)

Не слід ігнорувати хрипи та кашель, особливо якщо він з кров'ю.

Що говорить про проблеми з серцем (фото: freepik.com)