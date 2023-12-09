Ніколи це не ігноруйте. Кардіолог назвав перші ознаки серйозних проблем з серцем

Кардіолог та професор Ентоні Матур назвав перші "тривожні сигнали", які точно не варто ігнорувати, адже вони можуть свідчити про серцеву недостатність.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.
Перша ознака серцевої недостатності - відчуття задишки. Вона може з'являтися як під час фізичної активності, так і тоді, коли ви перебуваєте у стані спокою.Ще одна тривожна ознака - раптова слабкість та втома.
Не слід ігнорувати хрипи та кашель, особливо якщо він з кров'ю.
Що говорить про проблеми з серцем (фото: freepik.com)
Нагадаємо, нещодавно лікар пояснив, як вилікувати гіпертонію без пігулок.
Окрім цього, раніше ми вже розповідали, які 4 прості звички вбережуть серце та продовжать життя.