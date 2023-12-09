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Никогда это не игнорируйте. Кардиолог назвал первые признаки серьезных проблем с сердцем

Обратите внимание (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Кардиолог и профессор Энтони Матур назвал первые "тревожные звоночки", которые точно не стоит игнорировать, ведь они могут свидетельствовать о сердечной недостаточности.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Первый признак сердечной недостаточности - ощущение одышки. Она может появляться как во время физической активности, так и тогда, когда вы находитесь в состоянии покоя. Еще один тревожный признак - внезапная слабость и усталость.

Признаки проблем с сердцем (фото: freepik.com)

Не следует игнорировать хрипы и кашель, особенно если он с кровью.

Что говорит о проблемах с сердцем (фото: freepik.com)

Напомним, недавно врач объяснил, как вылечить гипертонию без таблеток.

Кроме этого, мы уже рассказывали, какие 4 простые привычки уберегут сердце и продлят жизнь.

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