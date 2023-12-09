Никогда это не игнорируйте. Кардиолог назвал первые признаки серьезных проблем с сердцем

Первый признак сердечной недостаточности - ощущение одышки. Она может появляться как во время физической активности, так и тогда, когда вы находитесь в состоянии покоя. Еще один тревожный признак - внезапная слабость и усталость.

Признаки проблем с сердцем (фото: freepik.com)

Не следует игнорировать хрипы и кашель, особенно если он с кровью.

Что говорит о проблемах с сердцем (фото: freepik.com)