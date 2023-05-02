Ніколи не тримайте вдома гроші у цих місцях: так можна втратити свої заощадження

Як діють злодії

Зазвичай перевіряють стандартні місця, які багато людей використовують для своїх цінностей. Насамперед грабіжники перевіряють усі полиці, шкатулки, потім вивертають ящики, шафи, перевіряють матраци, простукують паркет.

Іноді злодієм може виявитися і людина, яка знайома зі звичками мешканців будинку. Вони зазвичай відзначають різні дрібниці, які швидко допоможуть знайти місця з цінностями.

Топ-10 місць, де не можна зберігати гроші

Вази, скриньки, горщики

Ці місця давно стали ненадійними, тому що в них гроші та коштовності ховають уже дуже багато років і кожен злодій знає про це. Їх перевіряють насамперед.

Шафи та серванти

Якщо у вас є в серванті окрема полиця під ключ – забудьте про те, щоб там зберігати цінності чи гроші. Їх відкриють насамперед. Домушники пройдуться верхи, а потім перейдуть до шаф - відкриють всі ящики, перевірять усі стопки постільної білизни, одяг, книги.

Книги та журнали

Тільки у фільмах схованки, як і раніше, роблять у спеціальних книгах. У реальному житті ховати там гроші не варто. Хіба що у вас бібліотека на кілька стін у будинку та книжок понад десяток тисяч.

Якщо у злодіїв буде достатньо часу на пошуки або у них буде наведення від когось, вони не полінуються перерити всі книги в будинку.

Матраци та подушки

Намацати щось у матраці чи подушці дуже легко, тим більше, що там лиходії шукатимуть насамперед. Вони розріжуть усі подушки та матраци в будинку, якщо знайдуть хоча б в одному місці подібну заначку.

Картини та панно

Все, що можна зняти зі стіни та відірвати від неї – буде знято та відірвано. Буде обстежено всі картини, панно і навіть дзеркала. У досвідчених злодіїв на це піде трохи більш як 10 хвилин. І особливо з вашими речами ніхто не буде церемониться - вони просто будуть знищені.

Туалет та ванна

Сховати прикраси та гроші у зливному бачку або у люках у ванній – дуже погана ідея. І ці місця також не таємниця для домушників. Якщо немає грошей у шафі – їх точно знайдуть у ванній.

Побутова техніка

Системний бік комп'ютера, мікрохвильова піч, духовка, холодильник - це все ненадійні місця для ваших цінностей. Крадіям ці місця теж подобаються - не треба розпорювати ліжко або виривати картини зі стін. А дрібну техніку вони просто можуть забрати з собою і дуже порадіють подвійному видобутку.

Кухонні контейнери та банки

З таким же успіхом ви можете просто покласти гроші на поличку в серванті. Злодії після кімнат перейдуть на кухню та одразу їх знайдуть. А вам залишать розсипані по всій кухні продукти та розбиті банки.

Одяг

Не ховайте гроші в одязі. Його легко можна промацати та знайти щільні пакети або пакунки можна дуже легко.

Куди сховати гроші?

Найкращим місцем для збереження ваших цінностей стане сейф. Бажано, щоб він був убудований і мав захист другого чи третього класу.

Вбудований сейф злодіям винести з дому буде складно, а витягнути його на поверхню займе багато часу і створить багато шуму.

Невеликий переносний сейф стане подарунком для злодіїв – вони просто віднесуть його із собою, з усім вмістом.

Також гроші можна зберігати у банку - якщо ви не хочете відкривати рахунок, то можна орендувати банківську комірку і там тримати цінності.

Якщо сейфи в будинку немає, можна сховати свої гроші в ящиках з інструментами. Або тримати цінності у гаражі. У такі місця грабіжники заглядають нечасто.

Ще можна сховати в рулонах із туалетним папером, у пляшечці з-під лаку для волосся.

Якщо в будинку є діти та багато іграшок – вибирайте якогось непримітного зайця та зашийте всередині. Розпороти всі іграшки грабіжники теж зможуть, якщо в них вистачить часу і вони дістануться іграшок.

Також можна ховати в карнизах, зробити схованку між кімнатами. Ще схованки часто роблять усередині підвіконь, стін.

Також можна зробити кілька схованок - це зіб'є з пантелику злодіїв, вони заберуть тільки частину цінностей, а решту шукати не стануть.