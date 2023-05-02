Никогда не держите дома деньги в этих местах: так можно потерять свои сбережения

Как действуют воры

Обычно проверяют стандартные места, которые используют многие люди для своих ценностей. Первым делом грабители проверяют все полки, шкатулки, потом выворачивают ящики, шкафы, вспарывают матрасы, простукивают паркет.

Порой вором может оказаться и человек, который знаком с привычками обитателей дома. Они обычно подмечают разные мелочи, которые быстро помогут обнаружить места с ценностями.

Топ-10 мест, где нельзя хранить деньги

Вазы, шкатулки, горшки

Эти места давно стали ненадежными, так как в них деньги и драгоценности прячут уже очень много лет и каждый вор об этом знает. Их проверяют в первую очередь.

Шкафы и серванты

Если у вас есть в серванте отдельная полка под ключ - забудьте о том, чтобы там хранить ценности или деньги. Их откроют в первую очередь. Домушники пройдутся по верхам, а потом приступят к шкафам - откроют все ящики, проверят все стопки постельного белья, одежду, книги.

Книги и журналы

Только в фильмах тайники по-прежнему делают в специальных книгах. В реальной жизни прятать там деньги не стоит. Разве что у вас библиотека на несколько стен в доме и книг более десятка тысяч.

Если у воров будет достаточно времени на поиски или у них будет наводка от кого-то - они не поленятся перерыть все книги в доме.

Матрасы и подушки

Нащупать что-то в матрасе или подушке очень легко, тем более, что там злодеи будут искать в первую очередь. Они разрежут все подушки и матрасы в доме, если найдут хотя бы в одном месте подобную заначку.

Картины и панно

Все, что можно снять со стены и оторвать от нее - будет снято и оторвано. Будут обследованы все картины, панно и даже зеркала. У опытных воров на это уйдет не более 10 минут. И особо с вашими вещами никто не будет церемониться - они просто будут уничтожены.

Туалет и ванна

Прятать украшения и деньги в сливном бачке или в люках в ванной - очень плохая идея. И эти места тоже не тайна для домушников. Если нет денег в шкафу - их точно найдут в ванной.

Бытовая техника

Системный бок компьютера, микроволновка, духовка, холодильник - это все ненадежные места для ваших ценностей. Ворам эти места тоже нравятся - не нужно вспарывать постель или вырывать картины со стен. А мелкую технику они просто могут унести с собой и очень порадуются двойной добыче.

Кухонные контейнеры и банки

С таким же успехом вы можете деньги просто положить на полочку в серванте. Воры после комнат перейдут на кухню и сразу их найдут. А вам оставят рассыпанные по всей кухне продукты и разбитые банки.

Одежда

Не прячьте деньги в одежде. Ее легко можно прощупать и найти плотные пакеты или свертки можно очень легко.

Куда спрятать деньги?

Самым лучшим местом для хранения ваших ценностей станет сейф. Желательно, чтобы он был встроен и имел защиту второго или третьего класса.

Встроенный сейф ворам вынести из дома будет сложно, а вытянуть его на поверхность займет очень много времени и создаст много шума.

Небольшой переносной сейф станет подарком для воров - они просто унесут его с собой, со всем содержимым.

Также деньги можно хранить в банке - если вы не хотите открывать счет, то можно арендовать банковскую ячейку и там держать ценности.

Если сейфы в доме нет, то можно спрятать свои деньги в ящиках с инструментами. Или держать ценности в гараже. В такие места грабители заглядывают нечасто.

Еще можно спрятать в рулонах с туалетной бумагой, в бутылочке из-под лака для волос.

Если в доме есть дети и много игрушек - выбирайте какого-то неприметного зайца и зашейте внутри. Распороть все игрушки грабители тоже смогут, если у них хватит времени и они доберутся до игрушек.

Также можно прятать в карнизах, сделать тайник между комнатами. Еще тайники часто делают внутри подоконников, стен.

Также можно сделать несколько тайников - это собьет с толку воров, они заберут только часть ценностей, а остальные искать не станут.