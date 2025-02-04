Ніколи не сидіть у літаку в цій позі, щоб не підвищити ризик тромбів

Чому не можна схрещувати ноги

За словами лікаря, в літаку підвищується ризик утворення тромбів, тому що барометричний тиск викликає запальний стан у тілі. Таке сидіння може викликати підвищення кров'яного тиску через скупчення крові у венах. І це може збільшити ризик пошкодження кровоносних судин.

"Барометричний тиск у повітрі набагато вищий і відрізняється від звичайного на землі", - додала медик.

Важливо, чим довше і частіше ви сидите зі схрещеними ногами, тим більша ймовірність того, що у вас будуть тривалі зміни довжини м'язів і розташування кісток в тазу. Ці порушення також можуть призвести до зміщення хребта та плечей.

Якщо ви хочете спати в літаку, то своєчасний сон може не тільки дати вам відчуття бадьорості, а також може допомогти уникнути відчуття запаморочення.

"Дрімання дозволяє вашому тілу та розуму відпочити, не входячи в глибокий сон. Як тільки ви входите в глибокий сон - зазвичай приблизно через 30 хвилин після того, як заснули - ви, ймовірно, відчуєте "інерцію сну" після пробудження", - зазначила експерт.

Інерція сну - це відчуття сонливості, яке може виникнути, коли ви прокидаєтеся та відчуваєте тимчасову дезорієнтацію та повільніше реагуєте. Вашому тілу може знадобитися від 30 до 60 хвилин, щоб відновитися.

Як уникнути набрякання ніг у літаку

Щоб зменшити набряклість під час поїздки, варто надягати зручне, мʼяке взуття, яке можна швидко зняти. Також не можна в дорозі пити алкогольні напої, адже алкоголь сприяє затримці рідини в організмі.

Пийте перед та під час дороги просту воду або зелений чай.

Чандрасекаран рекомендує придбати компресійні панчохи, щоб вирішити проблему та зменшити ризик. Не варто постійно сидіти на одному місці. Ви можете при можливості ходити в проходах в літаку.