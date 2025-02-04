Ніколи не сидіть у літаку в цій позі, щоб не підвищити ризик тромбів

Сидіння зі схрещеними ногами в літаку може підвищувати ризик утворення тромбів, проблем з поставою та навіть хребтом з часом. Є певні способи, які допоможуть мінімізувати шкоду для організму.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok -сторінку Ніни Чандрасекаран, яка спеціалізується на легеневій та інтенсивній медицині.

Чому не можна схрещувати ноги

За словами лікаря, в літаку підвищується ризик утворення тромбів, тому що барометричний тиск викликає запальний стан у тілі. Таке сидіння може викликати підвищення кров'яного тиску через скупчення крові у венах. І це може збільшити ризик пошкодження кровоносних судин.

"Барометричний тиск у повітрі набагато вищий і відрізняється від звичайного на землі", - додала медик.

Важливо, чим довше і частіше ви сидите зі схрещеними ногами, тим більша ймовірність того, що у вас будуть тривалі зміни довжини м'язів і розташування кісток в тазу. Ці порушення також можуть призвести до зміщення хребта та плечей.

Якщо ви хочете спати в літаку, то своєчасний сон може не тільки дати вам відчуття бадьорості, а також може допомогти уникнути відчуття запаморочення.

"Дрімання дозволяє вашому тілу та розуму відпочити, не входячи в глибокий сон. Як тільки ви входите в глибокий сон - зазвичай приблизно через 30 хвилин після того, як заснули - ви, ймовірно, відчуєте "інерцію сну" після пробудження", - зазначила експерт.

Інерція сну - це відчуття сонливості, яке може виникнути, коли ви прокидаєтеся та відчуваєте тимчасову дезорієнтацію та повільніше реагуєте. Вашому тілу може знадобитися від 30 до 60 хвилин, щоб відновитися.

Як уникнути набрякання ніг у літаку

Щоб зменшити набряклість під час поїздки, варто надягати зручне, мʼяке взуття, яке можна швидко зняти. Також не можна в дорозі пити алкогольні напої, адже алкоголь сприяє затримці рідини в організмі.

Пийте перед та під час дороги просту воду або зелений чай.