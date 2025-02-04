Никогда не сидите в самолете в этой позе, чтобы не повысить риск тромбов

Сидение со скрещенными ногами в самолете может повышать риск образования тромбов, проблемам с осанкой и даже позвоночником со временем. Есть определенные способы, которые помогут минимизировать вред для организма.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok -страницу Нины Чандрасекаран, которая специализируется на легочной и интенсивной медицине.

Почему нельзя скрещивать ноги

По словам врача, в самолете повышается риск образования тромбов, потому что барометрическое давление вызывает воспалительное состояние в теле. Такое сидение может вызвать повышение кровяного давления из-за скопления крови в венах. И это может увеличить риск повреждения кровеносных сосудов.

"Барометрическое давление в воздухе намного выше и отличается от обычного на земле", - добавила медик.

Важно, чем дольше и чаще вы сидите со скрещенными ногами, тем больше вероятность того, что у вас будут длительные изменения длины мышц и расположения костей в тазу. Эти нарушения также могут привести к смещению позвоночника и плеч.

Если вы хотите спать в самолете, то своевременный сон может не только дать вам ощущение бодрости, а также может помочь избежать ощущения головокружения.

"Дремота позволяет вашему телу и разуму отдохнуть, не входя в глубокий сон. Как только вы входите в глубокий сон - обычно примерно через 30 минут после того, как заснули - вы, вероятно, почувствуете "инерцию сна" после пробуждения", - отметила эксперт.

Инерция сна - это ощущение сонливости, которое может возникнуть, когда вы просыпаетесь и чувствуете временную дезориентацию и медленнее реагируете. Вашему телу может потребоваться от 30 до 60 минут, чтобы восстановиться.

Как избежать отекания ног в самолете

Чтобы уменьшить отечность во время поездки, стоит надевать удобную, мягкую обувь, которую можно быстро снять. Также нельзя в дороге пить алкогольные напитки, ведь алкоголь способствует задержке жидкости в организме.

Пейте перед и во время дороги простую воду или зеленый чай.