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Ніколи не садіть ці рослини біля помідорів: урожай загине

Поруч з якими рослинами не варто саджати томати на городі (фото: Freepik.com)
Автор: Фелікс Коркін

Успіх вирощування помідорів залежить не лише від догляду, а й від правильного вибору сусідів для томатів. Невдало підібрані рослини можуть забирати в помідорів поживні речовини, затінювати їх або навіть притягувати шкідників.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Homes and Gardens попереджує, з якими культурами помідори краще не сусідити, щоб уникнути прикрих помилок.

Капустяні

Капуста, броколі, цвітна капуста, кольрабі, брюссельська капуста та інші представники родини капустяних - не найкращі сусіди для помідорів. Вони є так званими "важкими споживачами" і виснажують ґрунт, забираючи багато води й поживних речовин. 

Помідорам же також потрібні ресурси для формування плодів і росту, тому вони можуть опинитися "голодними". До того ж капустяні рослини зазвичай швидко ростуть і займають багато місця, пригнічуючи томати. Через конкуренцію томати залишаються дрібними й менш врожайними.

Картопля

Помідори та картопля належать до однієї родини пасльонових, але це зовсім не робить їх сумісними. Обидві культури мають однакові потреби й борються за одні й ті самі поживні елементи в ґрунті. В результаті жодна з них не розвивається на повну силу.

Ще одна небезпека - схильність до однакових хвороб, зокрема фітофторозу, який швидко поширюється. Якщо одна рослина заражається, інша поруч легко підхоплює ту ж проблему.

Кукурудза

На перший погляд, кукурудза здається нейтральним сусідом, адже також любить сонце й родючий ґрунт. Але вона виростає дуже високою і може затінювати помідори, не даючи їм достатньо світла. 

Обидві культури також активно споживають поживні речовини, тому легко вступають у конкуренцію. Крім того, кукурудза й помідори приваблюють одних і тих самих шкідників - особливо гусінь томатної плодожерки, яка нищить і качани, і томати.

Завдяки поганому сусідству томати хворіють і не ростуть (фото: Pexels.com)

Фенхель

Фенхель часто висаджують у кулінарних городах, але його сусідство небажане для більшості овочів. Ця рослина має алелопатичні властивості - вона виділяє речовини, що пригнічують ріст інших культур. 

Помідори - одна з тих рослин, які найбільше страждають поруч із фенхелем. Якщо посадити їх поряд, томати будуть слабкими, з деформованими або відсутніми плодами. Тому фенхель краще вирощувати окремо, подалі від основних грядок.

Баклажан

Баклажан, як і картопля, належить до родини пасльонових, тому має подібні потреби й проблеми, що й томати. Обидві культури активно витягують поживні речовини з ґрунту, змагаючись між собою. 

Вони також схильні до спільних хвороб, зокрема фітофторозу, який легко переноситься з однієї рослини на іншу вітром, дощем чи комахами. Таке сусідство значно підвищує ризик масового зараження. 

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