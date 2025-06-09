Ніколи не садіть ці рослини біля помідорів: урожай загине

Капустяні

Капуста, броколі, цвітна капуста, кольрабі, брюссельська капуста та інші представники родини капустяних - не найкращі сусіди для помідорів. Вони є так званими "важкими споживачами" і виснажують ґрунт, забираючи багато води й поживних речовин.

Помідорам же також потрібні ресурси для формування плодів і росту, тому вони можуть опинитися "голодними". До того ж капустяні рослини зазвичай швидко ростуть і займають багато місця, пригнічуючи томати. Через конкуренцію томати залишаються дрібними й менш врожайними.

Картопля

Помідори та картопля належать до однієї родини пасльонових, але це зовсім не робить їх сумісними. Обидві культури мають однакові потреби й борються за одні й ті самі поживні елементи в ґрунті. В результаті жодна з них не розвивається на повну силу.

Ще одна небезпека - схильність до однакових хвороб, зокрема фітофторозу, який швидко поширюється. Якщо одна рослина заражається, інша поруч легко підхоплює ту ж проблему.

Кукурудза

На перший погляд, кукурудза здається нейтральним сусідом, адже також любить сонце й родючий ґрунт. Але вона виростає дуже високою і може затінювати помідори, не даючи їм достатньо світла.

Обидві культури також активно споживають поживні речовини, тому легко вступають у конкуренцію. Крім того, кукурудза й помідори приваблюють одних і тих самих шкідників - особливо гусінь томатної плодожерки, яка нищить і качани, і томати.

Завдяки поганому сусідству томати хворіють і не ростуть (фото: Pexels.com)

Фенхель

Фенхель часто висаджують у кулінарних городах, але його сусідство небажане для більшості овочів. Ця рослина має алелопатичні властивості - вона виділяє речовини, що пригнічують ріст інших культур.

Помідори - одна з тих рослин, які найбільше страждають поруч із фенхелем. Якщо посадити їх поряд, томати будуть слабкими, з деформованими або відсутніми плодами. Тому фенхель краще вирощувати окремо, подалі від основних грядок.

Баклажан

Баклажан, як і картопля, належить до родини пасльонових, тому має подібні потреби й проблеми, що й томати. Обидві культури активно витягують поживні речовини з ґрунту, змагаючись між собою.

Вони також схильні до спільних хвороб, зокрема фітофторозу, який легко переноситься з однієї рослини на іншу вітром, дощем чи комахами. Таке сусідство значно підвищує ризик масового зараження.