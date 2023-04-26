Ніколи не садіть помідори та цибулю в одному місці, і ось чому

Чому не можна посадити помідори чи цибулю на тому самому місці?

Є таке поняття сівозміна - це практика вирощування низки різних видів сільськогосподарських культур на одній і тій же території протягом кількох вегетаційних сезонів. Це зменшує залежність від одного набору поживних речовин, а також ймовірність розвитку стійких шкідників, бур'янів та хвороб.

Щоб допомогти вам краще зрозуміти цей принцип, наведемо приклад. Якщо ви саджаєте помідори або цибулю на тому самому місці на городі два роки поспіль, не стежачи за тим, щоб встановити адекватну сівозміну, це може викликати різні проблеми.

Насправді слід розуміти, що у кожної рослини різні потреби в поживних речовинах. Однак повторне вирощування може призвести до виснаження ґрунту.

Як відомо, помідори вимагають для свого зростання великої кількості азоту, фосфору та калію. Зі свого боку, цибуля не має таких же потреб. Тому, якщо їх рік у рік вирощувати на тому самому місці, в грунті неминуче не вистачатиме поживних речовин, і вони перестануть нормально рости.

І річ не тільки в цьому. Якщо вирощувати їх на тому самому місці кілька років поспіль, це найкращий спосіб залучити в ґрунт комах-шкідників.

Посадивши один і той же овоч у землю, ви забезпечите цим небажаним істотам постійне джерело їжі. А також ваші культури будуть з'їдені шкідниками.

Які овочі не можна садити із помідорами?

Кукурудза

Кукурудза та помідори не повинні рости разом. На жаль, вони залучають таких же паразитів та грибкові інфекції, як і личинки метеликів, які із задоволенням харчуються овочами і таким чином знищують будь-яку можливість зростання. Тому дуже погана ідея саджати їх поряд.

Кріп

Кріп гальмує зростання томатів. Щобільше, він має репутацію поганого компаньйона для більшості овочів на городі. Краще ізолювати його та вирощувати самостійно у горщику або на невеликій заглибленій ділянці.

Картопля

Оскільки помідори і картопля належать до сімейства пасльонових, для їхнього росту потрібні одні й самі поживні речовини. Тому обов'язково буде якась конкуренція, яка не принесе користі ні тим, ні іншим, що може зробити їх уразливими для тих самих хвороб. Слід зазначити, що таке сусідство ризикує пошкодити коріння томатів під час збирання врожаю.