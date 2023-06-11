Ніколи не садіть кімнатні рослини, не поклавши це у горщик

Важливе правило квітникарів

При вирощуванні переважної більшості вазонів необхідно використовувати дренаж. Це шар твердих часточок в нижній частині горщика, завдяки яким рослина може дихати.

З одного боку він дозволяє легше витікати воді, з другого - кількістю дренажу можна адаптувати форму горщика під кореневу систему рослини.

Середній обсяг дренажного шару - це третина висоти горщика. В якості дренажу найчастіше використовують керамзит, який продається у всіх квіткових магазинах та відділах супермаркетів.

Якщо не покласти дренаж на дно горщика, волога буде застоюватись, що неминуче призведе до поганого розвитку рослини, загниванню кореневої системи і навіть загибелі квітки.

Найпопулярніші матеріали для дренажу

Окрім керамзиту часто також використовують вермикуліт чи перліт. Вони мають меншу жорсткість і дрібнішу фракцію, ніж керамзит і підходять для маленьких вазонів, типу фіалок.

Вермикулітом і перлітом так само можна розбавляти ґрунт, щоб він не був таким важким і пропускав повітря.

Підручні матеріали для дренажу

В аматорському квітникарстві для дренажу часто використовують такі підручні матеріали:

бита керамічна плитка чи посуд, шматочки яких укладають на дно горщика

мох сфагнум, який попередньо замочують на півгодини в воді, щоб він просочився вологою

деревне вугілля, що прекрасно вбирає вологу й потім за потреби віддає її субстрату

гравій та щебінь, їх використовують для крупних рослин (на кшталт "грошового дерева") зі слабкою кореневою системою, щоб рослини не перевертали горщик

пінопласт, біла цегляна крихта або бита біла цегла

Що не підходить для дренажу

Небажано використовувати будь-який пісок, оскільки він забиває зливні отвори.

Мармурова крихта теж не годиться для застосування, оскільки при взаємодії з водою її pH сильно зміщується в лужний бік.

Кора листяних дерев і шкаралупа горіхів - теж не найкращий дренажний матеріал: у вологому середовищі вони пліснявіють, гниють і сприяють розвитку інфекцій у кореневій системі рослин.

Небажано використання в якості дренажу і такої органіки, як яєчна шкаралупа.