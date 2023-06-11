Ніколи не садіть кімнатні рослини, не поклавши це у горщик

При посадці і пересадці кімнатних рослин недостатньо використовувати лише ґрунт, яким би якісним він не був.
Без чого вазони вирощувати не можна - в матеріалі Styler далі.
При вирощуванні переважної більшості вазонів необхідно використовувати дренаж. Це шар твердих часточок в нижній частині горщика, завдяки яким рослина може дихати.
З одного боку він дозволяє легше витікати воді, з другого - кількістю дренажу можна адаптувати форму горщика під кореневу систему рослини.
Середній обсяг дренажного шару - це третина висоти горщика. В якості дренажу найчастіше використовують керамзит, який продається у всіх квіткових магазинах та відділах супермаркетів.
Якщо не покласти дренаж на дно горщика, волога буде застоюватись, що неминуче призведе до поганого розвитку рослини, загниванню кореневої системи і навіть загибелі квітки.
Окрім керамзиту часто також використовують вермикуліт чи перліт. Вони мають меншу жорсткість і дрібнішу фракцію, ніж керамзит і підходять для маленьких вазонів, типу фіалок.
Вермикулітом і перлітом так само можна розбавляти ґрунт, щоб він не був таким важким і пропускав повітря.
В аматорському квітникарстві для дренажу часто використовують такі підручні матеріали:
Небажано використовувати будь-який пісок, оскільки він забиває зливні отвори.
Мармурова крихта теж не годиться для застосування, оскільки при взаємодії з водою її pH сильно зміщується в лужний бік.
Кора листяних дерев і шкаралупа горіхів - теж не найкращий дренажний матеріал: у вологому середовищі вони пліснявіють, гниють і сприяють розвитку інфекцій у кореневій системі рослин.
Небажано використання в якості дренажу і такої органіки, як яєчна шкаралупа.
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