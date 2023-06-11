Никогда не сажайте комнатные растения, не положив это в горшок

При посадке и пересадке комнатных растений недостаточно использовать только почву, какой бы качественной она ни была.
Без чего вазоны выращивать нельзя - в материале Styler далее.
При выращивании подавляющего большинства вазонов необходимо использовать дренаж. Это слой жестких частиц в нижней части горшка, благодаря которым растение может дышать.
С одной стороны он позволяет легче вытекать воде, с другой - количеством дренажа можно адаптировать форму горшка под корневую систему растения.
Средний объем дренажного слоя - это треть высоты горшка. В качестве дренажа чаще используют керамзит, который продается во всех цветочных магазинах и отделах супермаркетов.
Если не положить дренаж на дно горшка, влага будет застаиваться, что неизбежно приведет к плохому развитию растения, загниванию корневой системы и даже гибели цветка.
Кроме керамзита часто используют вермикулит или перлит. Они имеют меньшую жесткость и более мелкую фракцию, чем керамзит и подходят для маленьких вазонов вроде фиалок.
Вермикулитом и перлитом также можно разбавлять почву, чтобы она не была такой тяжелой и пропускала воздух.
В любительском цветоводстве для дренажа часто используют следующие подручные материалы:
Нежелательно использовать любой песок, потому что он забивает сливные отверстия.
Мраморная крошка тоже не годится для применения, поскольку при взаимодействии с водой ее pH сильно смещается в щелочную сторону.
Кора лиственных деревьев и скорлупа орехов - тоже не самый лучший дренажный материал: во влажной среде они плесневеют, гниют и способствуют развитию инфекций в корневой системе растений.
Нежелательно использование в качестве дренажа и такой органики, как яичная скорлупа.
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