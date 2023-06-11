Никогда не сажайте комнатные растения, не положив это в горшок

Важное правило цветоводов

При выращивании подавляющего большинства вазонов необходимо использовать дренаж. Это слой жестких частиц в нижней части горшка, благодаря которым растение может дышать.

С одной стороны он позволяет легче вытекать воде, с другой - количеством дренажа можно адаптировать форму горшка под корневую систему растения.

Средний объем дренажного слоя - это треть высоты горшка. В качестве дренажа чаще используют керамзит, который продается во всех цветочных магазинах и отделах супермаркетов.

Если не положить дренаж на дно горшка, влага будет застаиваться, что неизбежно приведет к плохому развитию растения, загниванию корневой системы и даже гибели цветка.

Самые популярные материалы для дренажа

Кроме керамзита часто используют вермикулит или перлит. Они имеют меньшую жесткость и более мелкую фракцию, чем керамзит и подходят для маленьких вазонов вроде фиалок.

Вермикулитом и перлитом также можно разбавлять почву, чтобы она не была такой тяжелой и пропускала воздух.

Подручные материалы для дренажа

В любительском цветоводстве для дренажа часто используют следующие подручные материалы:

битая керамическая плитка или посуда, кусочки которых укладывают на дно горшка

мох сфагнум, который предварительно замачивают на полчаса в воде, чтобы он пропитался влагой

древесный уголь, прекрасно впитывающий влагу и затем при необходимости отдающий ее субстрату

гравий и щебень, их используют для крупных растений (вроде "денежного дерева") со слабой корневой системой, чтобы растения не переворачивали горшок

пенопласт, белая кирпичная крошка или битый белый кирпич

Что не подходит для дренажа

Нежелательно использовать любой песок, потому что он забивает сливные отверстия.

Мраморная крошка тоже не годится для применения, поскольку при взаимодействии с водой ее pH сильно смещается в щелочную сторону.

Кора лиственных деревьев и скорлупа орехов - тоже не самый лучший дренажный материал: во влажной среде они плесневеют, гниют и способствуют развитию инфекций в корневой системе растений.

Нежелательно использование в качестве дренажа и такой органики, как яичная скорлупа.