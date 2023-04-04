Ніколи не розміщуйте Wi-Fi роутер у цих місцях: поганий інтернет забезпечений

Як правильно встановити та налаштувати Wi-Fi роутер?

Встановлення та налаштування Wi-Fi роутера може здатися складним, але насправді це відносно просте завдання. Перше, що потрібно зробити, це знайти правильне місце для вашого роутера.

Як правило, Wi-Fi-роутер розміщується там, де знаходиться телефонна антена. І часто це найдальша частина будинку.

Ось найкращі місця для встановлення Wi-Fi-маршрутизатора:

Виберіть місце в центрі дому, щоб розмістити антену вашого Wi-Fi роутера.

Антени вашого Wi-Fi роутера спрямовані в різні боки, і тому краще поставити його у центрі вашого будинку, щоб забезпечити гарний зв'язок. І найголовніше, не ставте роутер у куток.

Якщо встановити бездротову точку доступу в кут, частина сигналу йде назовні і ви втрачаєте з'єднання. Найпростіший спосіб – знайти центральне місце для вашого бездротового пристрою.

Розміщуйте Wi-Fi роутер високо.

Розташовуйте пристрій якомога вище! Ви можете цього не знати, але антени маршрутизатора природно випромінюють свої сигнали вниз. Встановіть полицю, призначену для цього. Таким чином, у вас не буде проблем із підключенням, а покриття бездротової мережі не зменшиться!

Не розміщуйте Wi-Fi-маршрутизатор або bbox інтернет-провайдера всередині меблів.

Дійсно, видимі кабелі Ethernet не дуже гарні, але не рекомендується закривати маршрутизатор Wi-Fi у предметі меблів. Це зменшує підключення точки бездротового доступу.

Не розміщуйте роутер поруч із джерелом води

Кухня – це не місце, де можна поставити свій Wi-Fi-роутер. Вода заважає передачі сигналів, випромінюваних пристроєм. Це стосується холодильників чи навіть акваріумів.

Де найкраще розмістити роутер будинку

Щоб уникнути проблем із підключенням до вашого Wi-Fi, роутер повинен бути розміщений якомога вище у вашому будинку. Найкраще місце – це найвища точка на стіні.