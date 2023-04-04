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Никогда не размещайте Wi-Fi роутер в этих местах: плохой интернет обеспечен

Фото: Куда ставить роутер для хорошего интернета (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Сегодня трудно себе представить жизнь без интернета, а когда дома пропадает сигнал - это очень расстраивает. Знаете ли вы, что правильное расположение Wi-Fi роутера обеспечит вам постоянно хорошее соединение с сетью.

В издании Sante Plus рассказали, в каких местах лучше всего устанавливать роутер Wi-Fi.

Как правильно установить и настроить Wi-Fi роутер?

Установка и настройка Wi-Fi роутера может показаться сложной, но на самом деле это относительно простая задача. Первое, что нужно сделать, это найти правильное место для вашего роутера.

Как правило, Wi-Fi-роутер размещается там, где находится ваша телефонная антенна. И часто это самая дальняя часть дома.

Вот лучшие места для установки Wi-Fi-маршрутизатора:

Выберите место в центре дома, чтобы разместить антенну вашего Wi-Fi роутера.

Антенны вашего Wi-Fi роутера направлены в разные стороны, и поэтому лучше поставить его в центре вашего дома, чтобы обеспечить хорошую связь. И самое главное, не ставьте роутер в угол.

Если поставить беспроводную точку доступа в угол, часть сигнала уходит наружу и вы теряете соединение. Самый простой способ - найти центральное место для вашего беспроводного устройства.

Размещайте Wi-Fi роутер высоко.

Размещайте устройство как можно выше! Вы можете этого не знать, но антенны маршрутизатора естественным образом излучают свои сигналы вниз. Установите полку, предназначенную для этой цели. Таким образом, у вас не будет проблем с подключением, а покрытие беспроводной сети не уменьшится!

Не размещайте Wi-Fi-маршрутизатор или bbox интернет-провайдера внутри мебели.

Действительно, видимые кабели Ethernet не очень красивы, но не рекомендуется закрывать маршрутизатор Wi-Fi в предмете мебели. Это уменьшает подключение вашей точки беспроводного доступа.

Не размещайте роутер рядом с источником воды
Кухня - это не место, где можно поставить свой Wi-Fi-роутер. Вода мешает передаче сигналов, излучаемых устройством. Это касается холодильников или даже аквариумов.

Где лучше всего разместить роутер дома

Чтобы избежать проблем с подключением к вашему Wi-Fi, роутер должен быть размещен как можно выше в вашем доме. Лучшее место - это высшая точка на стене.

Ранее мы писали, как улучшить скорость Wi-Fi в доме.

Кроме того, мы сообщали, как часто нужно менять пароль от Wi-Fi.

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