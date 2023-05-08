Так ніколи не роблять. Лікар назвала основну помилку щодо вимірювання тиску

Люди часто скаржаться на те, що мають високий чи низький тиск. Також гіпертонія є однією із найсерйозніших проблем сучасності.
Багато людей не знають, як правильно вимірювати тиск, розповіла лікар-кардіолог Світлана Окоро-Бик.
Найбільшою помилкою є вимірювання тиску на стресі (перенервував, заболіла голова тощо). Одним із міфів, ще часів СРСР є твердження, що якщо болить голова – треба міряти тиск. Це зовсім не відповідає дійсності.
"Тиск не міряється на висоті головного болю", - написала Світлана.
За словами лікаря, біль є стресогенним фактором. Найчастіше на стрес ми реагуємо підвищенням тиску. Це нормальна фізіологічна реакція на стрес та навантаження.
Якщо у вас болить голова, спочатку прийміть знеболювальне, а потім вже вимірюйте тиск.
"Можливо, для когось буде сюрпризом, але біль голови не є симптомом гіпертонії", - повідомила медик.
У фіналі лікарка повідомила, якщо вас турбують симптоми або вам здається, що ваш тиск занадто високий або занадто низький, не займайтеся самолікуванням, а зверніться до лікаря.
Нагадаємо, що кардіолог назвала найприємніший спосіб профілактики хвороб серця та судин.
Також дізнайтеся, за яких показників АТ збільшується ризик інфаркту та інсульту.