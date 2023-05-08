Так никогда не делают. Врач назвала основную ошибку по измерению давления

Люди часто жалуются на то, что у них высокое или низкое давление. Также гипертония является одной из самых серьезных проблем современности.
Многие люди не знают, как же правильно измерять давление, рассказала врач-кардиолог Светлана Окоро-Бик.
Наибольшей ошибкой является измерение давления на стрессе (перенервничал, заболела голова и т.д.). Одним из мифов, еще времен СССР является утверждение, что если заболела голова - нужно мерить давление. Это совершенно не соответствует действительности.
"Давление не меряется на высоте головной боли", - написала Светлана.
По словам доктора, боль является стрессогенным фактором. В большинстве случаев на стресс мы реагируем повышением давления. Это нормальная физиологическая реакция на стресс и на нагрузку.
Если у вас болит голова, вначале примите обезболивающее, а потом уже измеряйте давление.
"Возможно, для кого-то будет сюрпризом, но головная боль не является симптомом гипертонии", - сообщила медик.
В финале врач сообщила, если вас беспокоят симптомы или вам кажется, что ваше давление слишком высокое или слишком низкое, не занимайтесь самолечением, а обратитесь к врачу.
Напомним, что кардиолог назвала самый приятный способ профилактики болезней сердца и сосудов.
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