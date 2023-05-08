Так ніколи не роблять. Лікар назвала основну помилку щодо вимірювання тиску

Люди часто скаржаться на те, що мають високий чи низький тиск. Також гіпертонія є однією із найсерйозніших проблем сучасності.

Багато людей не знають, як правильно вимірювати тиск, розповіла лікар-кардіолог Світлана Окоро-Бик.

Головна помилка щодо вимірювання тиску

Найбільшою помилкою є вимірювання тиску на стресі (перенервував, заболіла голова тощо). Одним із міфів, ще часів СРСР є твердження, що якщо болить голова – треба міряти тиск. Це зовсім не відповідає дійсності.

"Тиск не міряється на висоті головного болю", - написала Світлана.

За словами лікаря, біль є стресогенним фактором. Найчастіше на стрес ми реагуємо підвищенням тиску. Це нормальна фізіологічна реакція на стрес та навантаження.

Якщо у вас болить голова, спочатку прийміть знеболювальне, а потім вже вимірюйте тиск.

"Можливо, для когось буде сюрпризом, але біль голови не є симптомом гіпертонії", - повідомила медик.

Як правильно вимірювати тиск

Тиск вимірюється у спокійному сидячому положенні. Манжета має бути на рівні серця. Рука передпліччя лежить на столі. Обидві ноги стоять на підлозі. Вам має бути зручно.

Не повинно бути одягу, що стискає. Манжета накладається прямо на тіло. Рукав треба зняти, а не закочувати

Для самостійного виміру рекомендуються автоматичні тонометри, манжета має бути правильного розміру на плечі. Манжета на передпліччя або інші девайси, де тиск міряється за допомогою притискання пальця тощо не рекомендуються.

За півгодини до вимірювання не рекомендується їсти, пити кофеїновмісні або алкогольні напої, приймати ліки, курити, мати фізичне навантаження і т.д.

Перед виміром бажано випорожнити сечовий міхур і спокійно посидіти хоча б 5 хвилин, не говорити під час виміру.

Тиск вимірюється двічі чи тричі. З інтервалом 1-2 хвилини. Записується найменший результат.

У фіналі лікарка повідомила, якщо вас турбують симптоми або вам здається, що ваш тиск занадто високий або занадто низький, не займайтеся самолікуванням, а зверніться до лікаря.