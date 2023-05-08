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Так ніколи не роблять. Лікар назвала основну помилку щодо вимірювання тиску

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Понеділок 08 травня 2023 10:46
Так ніколи не роблять. Лікар назвала основну помилку щодо вимірювання тиску Фото: Як правильно міряти тиск (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Люди часто скаржаться на те, що мають високий чи низький тиск. Також гіпертонія є однією із найсерйозніших проблем сучасності.

Багато людей не знають, як правильно вимірювати тиск, розповіла лікар-кардіолог Світлана Окоро-Бик.

Головна помилка щодо вимірювання тиску

Найбільшою помилкою є вимірювання тиску на стресі (перенервував, заболіла голова тощо). Одним із міфів, ще часів СРСР є твердження, що якщо болить голова – треба міряти тиск. Це зовсім не відповідає дійсності.

"Тиск не міряється на висоті головного болю", - написала Світлана.

За словами лікаря, біль є стресогенним фактором. Найчастіше на стрес ми реагуємо підвищенням тиску. Це нормальна фізіологічна реакція на стрес та навантаження.

Якщо у вас болить голова, спочатку прийміть знеболювальне, а потім вже вимірюйте тиск.

"Можливо, для когось буде сюрпризом, але біль голови не є симптомом гіпертонії", - повідомила медик.

Як правильно вимірювати тиск

  • Тиск вимірюється у спокійному сидячому положенні. Манжета має бути на рівні серця. Рука передпліччя лежить на столі. Обидві ноги стоять на підлозі. Вам має бути зручно.
  • Не повинно бути одягу, що стискає. Манжета накладається прямо на тіло. Рукав треба зняти, а не закочувати
  • Для самостійного виміру рекомендуються автоматичні тонометри, манжета має бути правильного розміру на плечі. Манжета на передпліччя або інші девайси, де тиск міряється за допомогою притискання пальця тощо не рекомендуються.
  • За півгодини до вимірювання не рекомендується їсти, пити кофеїновмісні або алкогольні напої, приймати ліки, курити, мати фізичне навантаження і т.д.
  • Перед виміром бажано випорожнити сечовий міхур і спокійно посидіти хоча б 5 хвилин, не говорити під час виміру.
  • Тиск вимірюється двічі чи тричі. З інтервалом 1-2 хвилини. Записується найменший результат.

У фіналі лікарка повідомила, якщо вас турбують симптоми або вам здається, що ваш тиск занадто високий або занадто низький, не займайтеся самолікуванням, а зверніться до лікаря.

Нагадаємо, що кардіолог назвала найприємніший спосіб профілактики хвороб серця та судин.

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