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Так никогда не делают. Врач назвала основную ошибку по измерению давления

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Понедельник 08 мая 2023 10:46
Так никогда не делают. Врач назвала основную ошибку по измерению давления Фото: Как правильно мерить давление (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Люди часто жалуются на то, что у них высокое или низкое давление. Также гипертония является одной из самых серьезных проблем современности.

Многие люди не знают, как же правильно измерять давление, рассказала врач-кардиолог Светлана Окоро-Бик.

Главная ошибка по измерению давления

Наибольшей ошибкой является измерение давления на стрессе (перенервничал, заболела голова и т.д.). Одним из мифов, еще времен СССР является утверждение, что если заболела голова - нужно мерить давление. Это совершенно не соответствует действительности.

"Давление не меряется на высоте головной боли", - написала Светлана.

По словам доктора, боль является стрессогенным фактором. В большинстве случаев на стресс мы реагируем повышением давления. Это нормальная физиологическая реакция на стресс и на нагрузку.

Если у вас болит голова, вначале примите обезболивающее, а потом уже измеряйте давление.

"Возможно, для кого-то будет сюрпризом, но головная боль не является симптомом гипертонии", - сообщила медик.

Как правильно измерять давление

  • Давление измеряется в спокойном сидячем положении. Манжета должна быть на уровне сердца. Рука предплечья лежит на столе. Обе ноги стоят на полу. Вам должно быть удобно.
  • Не должно быть сжимающей одежды. Манжета накладывается прямо на тело. Рукав нужно снять, а не закатывать
  • Для самостоятельного измерения рекомендуются автоматические тонометры, манжета должна быть правильного размера, на плече. Манжета на предплечье или другие девайсы, где давление меряется с помощью прижатия пальца и т.п- не рекомендуются.
  • За полчаса до измерения не рекомендуется есть, пить кофеинсодержащие или алкогольные напитки, принимать лекарства, курить, иметь физическую нагрузку и т.д.
  • Перед измерением желательно опорожнить мочевой пузырь и спокойно посидеть хотя бы 5 минут, не говорить во время измерения.
  • Давление измеряется дважды или трижды. С интервалом в 1–2 минуты. Записывается самый маленький результат.

В финале врач сообщила, если вас беспокоят симптомы или вам кажется, что ваше давление слишком высокое или слишком низкое, не занимайтесь самолечением, а обратитесь к врачу.

Напомним, что кардиолог назвала самый приятный способ профилактики болезней сердца и сосудов.

Также узнайте, при каких показателях АД увеличивается риск инфаркта и инсульта.

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