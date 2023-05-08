Так никогда не делают. Врач назвала основную ошибку по измерению давления

Люди часто жалуются на то, что у них высокое или низкое давление. Также гипертония является одной из самых серьезных проблем современности.

Многие люди не знают, как же правильно измерять давление, рассказала врач-кардиолог Светлана Окоро-Бик.

Главная ошибка по измерению давления

Наибольшей ошибкой является измерение давления на стрессе (перенервничал, заболела голова и т.д.). Одним из мифов, еще времен СССР является утверждение, что если заболела голова - нужно мерить давление. Это совершенно не соответствует действительности.

"Давление не меряется на высоте головной боли", - написала Светлана.

По словам доктора, боль является стрессогенным фактором. В большинстве случаев на стресс мы реагируем повышением давления. Это нормальная физиологическая реакция на стресс и на нагрузку.

Если у вас болит голова, вначале примите обезболивающее, а потом уже измеряйте давление.

"Возможно, для кого-то будет сюрпризом, но головная боль не является симптомом гипертонии", - сообщила медик.

Как правильно измерять давление

Давление измеряется в спокойном сидячем положении. Манжета должна быть на уровне сердца. Рука предплечья лежит на столе. Обе ноги стоят на полу. Вам должно быть удобно.

Не должно быть сжимающей одежды. Манжета накладывается прямо на тело. Рукав нужно снять, а не закатывать

Для самостоятельного измерения рекомендуются автоматические тонометры, манжета должна быть правильного размера, на плече. Манжета на предплечье или другие девайсы, где давление меряется с помощью прижатия пальца и т.п- не рекомендуются.

За полчаса до измерения не рекомендуется есть, пить кофеинсодержащие или алкогольные напитки, принимать лекарства, курить, иметь физическую нагрузку и т.д.

Перед измерением желательно опорожнить мочевой пузырь и спокойно посидеть хотя бы 5 минут, не говорить во время измерения.

Давление измеряется дважды или трижды. С интервалом в 1–2 минуты. Записывается самый маленький результат.

В финале врач сообщила, если вас беспокоят симптомы или вам кажется, что ваше давление слишком высокое или слишком низкое, не занимайтесь самолечением, а обратитесь к врачу.