Так никогда не делают. Врач назвала основную ошибку по измерению давления
Люди часто жалуются на то, что у них высокое или низкое давление. Также гипертония является одной из самых серьезных проблем современности.
Многие люди не знают, как же правильно измерять давление, рассказала врач-кардиолог Светлана Окоро-Бик.
Главная ошибка по измерению давления
Наибольшей ошибкой является измерение давления на стрессе (перенервничал, заболела голова и т.д.). Одним из мифов, еще времен СССР является утверждение, что если заболела голова - нужно мерить давление. Это совершенно не соответствует действительности.
"Давление не меряется на высоте головной боли", - написала Светлана.
По словам доктора, боль является стрессогенным фактором. В большинстве случаев на стресс мы реагируем повышением давления. Это нормальная физиологическая реакция на стресс и на нагрузку.
Если у вас болит голова, вначале примите обезболивающее, а потом уже измеряйте давление.
"Возможно, для кого-то будет сюрпризом, но головная боль не является симптомом гипертонии", - сообщила медик.
Как правильно измерять давление
- Давление измеряется в спокойном сидячем положении. Манжета должна быть на уровне сердца. Рука предплечья лежит на столе. Обе ноги стоят на полу. Вам должно быть удобно.
- Не должно быть сжимающей одежды. Манжета накладывается прямо на тело. Рукав нужно снять, а не закатывать
- Для самостоятельного измерения рекомендуются автоматические тонометры, манжета должна быть правильного размера, на плече. Манжета на предплечье или другие девайсы, где давление меряется с помощью прижатия пальца и т.п- не рекомендуются.
- За полчаса до измерения не рекомендуется есть, пить кофеинсодержащие или алкогольные напитки, принимать лекарства, курить, иметь физическую нагрузку и т.д.
- Перед измерением желательно опорожнить мочевой пузырь и спокойно посидеть хотя бы 5 минут, не говорить во время измерения.
- Давление измеряется дважды или трижды. С интервалом в 1–2 минуты. Записывается самый маленький результат.
В финале врач сообщила, если вас беспокоят симптомы или вам кажется, что ваше давление слишком высокое или слишком низкое, не занимайтесь самолечением, а обратитесь к врачу.
Напомним, что кардиолог назвала самый приятный способ профилактики болезней сердца и сосудов.
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