Ніколи не робіть цього після 21:00, щоб не погіршити стан здоров'я

Звичка їсти їжу після 21:00 може бути дуже шкідливою для здоров'я. Це може призвести до ожиріння та підвищити рівень холестерину.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Surrey Live .

Чому не можна їсти пізно ввечері

Доктор Сара Беррі попередила, що їжа після 21:00 може призвести до кількох шкідливих наслідків для здоров’я, таких як збільшення ожиріння, особливо жиру на животі, підвищення рівня запалення та погіршення ліпідного профілю холестерину в крові. Це стосується навіть тих випадків, коли нічні перекуси вважаються здоровими.

Час прийому їжі відіграє важливу роль у тому, як організм переробляє їжу завдяки внутрішньому біологічному годиннику.

Часто люди перекушують від 2 до 3 разів на день, що означає шість-сім прийомів їжі на день. Це має величезний вплив на стрибки та падіння рівня глюкози протягом дня, викликаючи метаболічний хаос.

Доктор Беррі додала, що кожна клітина тіла має внутрішній годинник, на який впливають моделі харчування, що може впливати на повсякденну роботу метаболізму.

У дослідженні виявили, що якщо ви перекушуєте пізно ввечері, це пов’язано з несприятливими наслідками для здоров’я.

Жир на животі може бути або вісцеральним - глибоко всередині живота, або підшкірним - безпосередньо під шкірою.

Що таке х ронохарчування

Існує ціла нова область у харчуванні, яка називається хронохарчуванням, яка стосується часу прийому їжі, кожна клітина має годинник. Вона формується за допомогою того, коли ми їмо, а також циклу світлового дня.

Для жінок, чиї біологічні ритми зазнають впливу гормональних коливань протягом життя, хронохарчування пропонує багатообіцяючий шлях до покращення самопочуття та загального стану здоров'я.

Їжа пізно ввечері, особливо після 21:00, може порушити внутрішній годинник організму, що призведе до посилення голоду, збільшення ваги, проблем з травленням і погіршення якості сну. Організм не підготовлений для обробки їжі незадовго до сну, що може вплинути на гормональний баланс і швидкість метаболізму.

Дослідження показали явну різницю в рівнях глюкози в крові та ліпідів серед учасників, які перекушували після 21:00 (32%), порівняно з тими, хто утримувався від вечірніх перекусів (68%).