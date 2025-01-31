Никогда не делайте этого после 21:00, чтобы не ухудшить состояние здоровья

Привычка есть еду после 21:00 может быть очень вредной для здоровья. Это может привести к ожирению и повысить уровень холестерина.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Surrey Live .

Почему нельзя есть поздно вечером

Доктор Сара Берри предупредила, что еда после 21:00 может привести к нескольким вредным последствиям для здоровья, таким как увеличение ожирения, особенно жира на животе, повышение уровня воспаления и ухудшение липидного профиля холестерина в крови. Это касается даже тех случаев, когда ночные перекусы считаются здоровыми.

Время приема пищи играет важную роль в том, как организм перерабатывает пищу благодаря внутренним биологическим часам.

Часто люди перекусывают от 2 до 3 раз в день, что означает шесть-семь приемов пищи в день. Это оказывает огромное влияние на скачки и падения уровня глюкозы в течение дня, вызывая метаболический хаос.

Доктор Берри добавила, что каждая клетка тела имеет внутренние часы, на которые влияют модели питания, что может влиять на повседневную работу метаболизма.

В исследовании обнаружили, что если вы перекусываете поздно вечером, это связано с неблагоприятными последствиями для здоровья.

Жир на животе может быть либо висцеральным - глубоко внутри живота, либо подкожным - непосредственно под кожей.

Что такое хронопитание

Существует целая новая область в питании, называемая хронопитанием, которая касается времени приема пищи, каждая клетка имеет часы. Она формируется с помощью того, когда мы едим, а также цикла светового дня.

Для женщин, чьи биологические ритмы подвергаются воздействию гормональных колебаний в течение жизни, хронопитание предлагает многообещающий путь к улучшению самочувствия и общего состояния здоровья.

Еда поздно вечером, особенно после 21:00, может нарушить внутренние часы организма, что приведет к усилению голода, увеличению веса, проблемам с пищеварением и ухудшению качества сна. Организм не подготовлен для обработки пищи незадолго до сна, что может повлиять на гормональный баланс и скорость метаболизма.

Исследования показали явную разницу в уровнях глюкозы в крови и липидов среди участников, которые перекусывали после 21:00 (32%), по сравнению с теми, кто воздерживался от вечерних перекусов (68%).