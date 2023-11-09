Ніколи не робіть цього з орхідеями взимку, інакше вони загинуть

Не ставте орхідеї під пряме сонячне світло

Взимку, коли денного світла стає менше, орхідеї можуть почати в'янути. І тоді деякі люди ставлять горщик з квіткою на підвіконня, аби та отримала більше сонця. Проте це робити вкрай небезпечно. Під прямими променями орхідея може отримати опіки, навіть у холодну пору року.

"Більшість орхідей гарно ростуть при яскравому, але непрямому сонячному світлі, тому підвіконня, що виходять на схід або захід, ідеальне місце протягом більшої частини року", - радять експерти.

Де має стояти орхідея (фото: freepik.com)

Ніколи не помиляйтеся з кількістю води для поливу

Річ у тому, що для орхідей критично важливо, аби вони отримували достатню кількість вологи, але при цьому не стояли у воді. Коріння рослини швидко пересихає, а при надмірному поливі майже миттєво починає гнити.

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