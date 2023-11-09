Ніколи не робіть цього з орхідеями взимку, інакше вони загинуть

Орхідеї дуже популярні та багато хто хоче їх вирощувати. Але не усі знають, що догляд за цією кімнатною рослиною дуже важливий, особливо взимку та з настанням холодів восени.
Як правильно поливати орхідеї та які помилки можуть "вбити" рослину, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.
Взимку, коли денного світла стає менше, орхідеї можуть почати в'янути. І тоді деякі люди ставлять горщик з квіткою на підвіконня, аби та отримала більше сонця. Проте це робити вкрай небезпечно. Під прямими променями орхідея може отримати опіки, навіть у холодну пору року.
"Більшість орхідей гарно ростуть при яскравому, але непрямому сонячному світлі, тому підвіконня, що виходять на схід або захід, ідеальне місце протягом більшої частини року", - радять експерти.
Де має стояти орхідея (фото: freepik.com)
Річ у тому, що для орхідей критично важливо, аби вони отримували достатню кількість вологи, але при цьому не стояли у воді. Коріння рослини швидко пересихає, а при надмірному поливі майже миттєво починає гнити.
ґрунтуґрунт
Раніше ми вже розповідали про важливий момент для догляду за кімнатними рослинами взимку.
Також нещодавно стало відомо, які продукти найкраще збагачують організм вітаміном D.