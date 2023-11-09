Никогда не делайте этого с орхидеями зимой, иначе они погибнут

Не ставьте орхидеи под прямой солнечный свет

Зимой, когда дневного света становится меньше, орхидеи могут начать увядать. И тогда некоторые люди ставят горшок с цветком на подоконник, чтобы он получил больше солнца. Однако это делать очень опасно. Под прямыми лучами орхидея может получить ожоги, даже в холодное время года.

"Большинство орхидей хорошо растут при ярком, но непрямом солнечном свете, поэтому выходящие на восток или запад подоконники - идеальное место в течение большей части года", - советуют эксперты.

Где должна стоять орхидея (фото: freepik.com)

Никогда не ошибайтесь с количеством воды для полива

Дело в том, что для орхидей важно, чтобы они получали достаточное количество влаги, но при этом не стояли в воде. Корни растения быстро пересыхают, а при чрезмерном поливе почти мгновенно начинают гнить.

почву, чтобы повысить влажность, но будьте осторожны, не замачивайте