Ніколи не робіть цього з кучерявим волоссям, щоб не пошкодити його

Як не можна мити кучеряве волосся

Надмірне миття волосся, а саме занадто багато разів на тиждень може мати шкідливий вплив на кучеряве волосся.

Перукар Джанін Джарман зазначає, що це тому, що локони, як правило, сухіші, ніж інші типи волосся.

Занадто часте миття кучерявого волосся може ще більше висушити, спричинивши завивання та загальну некерованість. А сухість буде сприяти до ламкості.

Надмірне миття здебільшого призведе до сухості шкіри голови, оскільки люди з таким типом волосся не виробляють так багато жиру.

З іншого боку, надмірне промивання може несподівано також призвести до збільшення жирності. Якщо ви постійно видаляєте жир зі шкіри голови, то шкіра та волосся стануть сухими. Шкіра голови буде виробляти ще більше жиру, щоб компенсувати це.

Правильний шампунь для кучерявого волосся

Незалежно від типу волосся, кожен хоче вибрати шампунь, який буде відповідати потребам.

Люди з кучерявим волоссям повинні шукати шампуні без сульфатів та з інгредієнтами, які допомагають збалансувати pH, захищають від ламкості та зволожують.

Сульфати, або поверхнево-активні речовини, очищують волосся від бруду та жиру.

Кучеряве волосся від природи має вищий рівень pH, ніж пряме, що є ще одним фактором сухості.

Як правильно мити

Коли ви миєте волосся, потрібно переконатися, що ви очищаєте його належним чином. Потрібно пальцями розподілити шампунь по всій довжині та розплутувати його.

Після змивання шампунем нанесіть кондиціонер для кучерявого волосся, який має зволожуючі властивості. Залиште кондиціонер на дві-п’ять хвилин і змийте.

Людям з кучерявим волоссям потрібно мити голову лише один-два рази на тиждень.